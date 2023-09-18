ثنائية رفاعية في افتتاح الآسيوية

ثنائية رفاعية في افتتاح الآسيوية
التاريخ
9/18/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التصوير: محمد سرحان
حقق ممثل الوطن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرفاع انطلاقة موفقة في بداية مشواره الخارجي، بعد فوزه على ضيفه النجمة اللبناني بهدفين دون مقابل، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة خليفة الرياضية في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وحصد الرفاع بهذا الانتصار أول ثلاث نقاط في رصيده.
أحرز هدفي الرفاع جاسم الشيخ (٣٥) وعلي حسن (٤١).
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