((تحرش فوق السحاب)).. رقم هاتف آسيوي على قصاصة ورقية يكشف تعرضه لطفلة على طائرة

وأقرت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬حكما‭ ‬نهائيا‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بحبس‭ ‬المتهم‭ ‬شهرا‭ ‬وإبعاده‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬البلاد،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الاستئنافية‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬أنه‭ ‬10‭ ‬أغسطس‭ ‬2022،‭ ‬تعرض‭ ‬للطفلة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬يخدش‭ ‬من‭ ‬حيائها‭ ‬بالفعل‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬العام،‭ ‬كما‭ ‬عرض‭ ‬الطفلة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬لإحدى‭ ‬حالات‭ ‬الخطر‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بأعمال‭ ‬تتعلق‭ ‬بإفساد‭ ‬الأخلاق‭. ‬

وكانت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬اثناء‭ ‬عودتها‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬إحدى‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬رفقة‭ ‬والدتها،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬المتهم‭ ‬جالسا‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المقاعد‭ ‬المقاربة‭ ‬لها‭ ‬يختلس‭ ‬النظرات‭ ‬لها‭ ‬منتظرا‭ ‬الفرصة‭ ‬المناسبة‭ ‬للتحدث‭ ‬إليها،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شعر‭ ‬المتهم‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬آتت‭ ‬إليه‭ ‬ودون‭ ‬النظر‭ ‬لعواقب‭ ‬فعله،‭ ‬احضر‭ ‬قصاصة‭ ‬ورقية‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬رقم‭ ‬هاتف‭ ‬ورسالة‭ ‬مفادها‭ ‬طلب‭ ‬التواصل‭ ‬معه،‭ ‬وقدمها‭ ‬إليها،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬منها‭ ‬إلا‭ ‬إبلاغ‭ ‬والدتها‭ ‬بالواقعة‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتكون‭ ‬القصاصة‭ ‬الورقية‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬ارتكابه‭ ‬الواقعة‭ ‬وتقوده‭ ‬للحبس‭ ‬والإبعاد‭.‬