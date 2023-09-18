((تحرش فوق السحاب)).. رقم هاتف آسيوي على قصاصة ورقية يكشف تعرضه لطفلة على طائرة

((تحرش فوق السحاب)).. رقم هاتف آسيوي على قصاصة ورقية يكشف تعرضه لطفلة على طائرة
التاريخ
9/18/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت قصاصة ورقية مدون عليها رقم هاتف، تعرض آسيوي لطفلة على متن طائرة قادمة إلى البحرين من إحدى الدول الخليجية، إذ حاول التواصل معها عبر تقديم رقم هاتفه على القصاصة مع رسالته التي يأمل فيها تواصلها معه، إلا أن أمله تصادم بالواقع بعد الهبوط أرضا والقبض عليه بناء على اتهام والدة المجني عليها.
وأقرت محكمة التمييز حكما نهائيا صدر من المحكمة الصغرى الجنائية بحبس المتهم شهرا وإبعاده نهائيا عن البلاد، بعد أن أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية الحكم بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهم أنه 10 أغسطس 2022، تعرض للطفلة المجني عليها على وجه يخدش من حيائها بالفعل وذلك في الطريق العام، كما عرض الطفلة المجني عليها لإحدى حالات الخطر بأن قام بأعمال تتعلق بإفساد الأخلاق.
وكانت المجني عليها اثناء عودتها على متن إحدى الرحلات الجوية القادمة من دولة خليجية رفقة والدتها، بينما كان المتهم جالسا على أحد المقاعد المقاربة لها يختلس النظرات لها منتظرا الفرصة المناسبة للتحدث إليها، إلى أن شعر المتهم أن الفرصة آتت إليه ودون النظر لعواقب فعله، احضر قصاصة ورقية كتب عليها رقم هاتف ورسالة مفادها طلب التواصل معه، وقدمها إليها، فما كان منها إلا إبلاغ والدتها بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتكون القصاصة الورقية شاهدا على ارتكابه الواقعة وتقوده للحبس والإبعاد.
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