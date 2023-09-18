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حبس أربعة آسيويين والتحفظ على قاربين و410 كيلو روبيان بسبب شباك الجر القاعية

9/18/2023 7:21:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬مفاده‭ ‬أنه‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬رصد‭ ‬قاربين‭ ‬ناحية‭ ‬منطقة‭ ‬سترة‭ ‬حال‭ ‬قيامهما‭ ‬بممارسة‭ ‬صيد‭ ‬الروبيان‭ ‬باستخدام‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية‭ ‬المحظورة،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬أربعة‭ ‬متهمين‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬بينما‭ ‬لاذ‭ ‬آخرون‭ ‬بالفرار،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬القاربين‭ ‬والروبيان‭ ‬المضبوط‭ ‬والذي‭ ‬يزن‭ ‬410‭ ‬كيلوجرامات‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيقات‭ ‬فور‭ ‬إخطارها‭ ‬بالواقعة‭ ‬بأن‭ ‬استجوبت‭ ‬المتهمين،‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسهم‭ ‬احتياطياً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجهت‭ ‬إليهم‭ ‬تهم‭ ‬حيازة‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية‭ ‬المحظورة،‭ ‬وعدم‭ ‬تشغيل‭ ‬جهاز‭ ‬التعرف‭ ‬الآلي‭ ‬على‭ ‬القارب‭ ‬وعدم‭ ‬توافر‭ ‬أدوات‭ ‬السلامة،‭ ‬وعدم‭ ‬التوقف‭ ‬بعد‭ ‬طلب‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬والمعاينة‭ ‬للسفن‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬باستمرار‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬القاربين‭ ‬واستدعاء‭ ‬ملاكهما،‭ ‬وطلبت‭ ‬تكثيف‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬ببيع‭ ‬الروبيان‭ ‬المضبوط‭ ‬بالمزاد‭ ‬العلني‭ ‬وإيداع‭ ‬حصيلة‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬خزينة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬صيد‭ ‬واستغلال‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬والقرارات‭ ‬الوزارية،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬الفطرية،‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالصيد‭ ‬باستخدام‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية،‭ ‬كونها‭ ‬ممارسة‭ ‬لها‭ ‬عواقب‭ ‬سلبية‭ ‬دائمة‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬قاع‭ ‬البحر‭ ‬والحياة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭.‬

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