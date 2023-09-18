حبس أربعة آسيويين والتحفظ على قاربين و410 كيلو روبيان بسبب شباك الجر القاعية

حبس أربعة آسيويين والتحفظ على قاربين و410 كيلو روبيان بسبب شباك الجر القاعية
التاريخ
9/18/2023 7:21:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من قيادة خفر السواحل مفاده أنه وعلى إثر رصد قاربين ناحية منطقة سترة حال قيامهما بممارسة صيد الروبيان باستخدام شباك الجر القاعية المحظورة، فقد تم ضبط أربعة متهمين يحملون الجنسية الآسيوية، بينما لاذ آخرون بالفرار، كما تم التحفظ على القاربين والروبيان المضبوط والذي يزن 410 كيلوجرامات.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة بأن استجوبت المتهمين، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهم حيازة شباك الجر القاعية المحظورة، وعدم تشغيل جهاز التعرف الآلي على القارب وعدم توافر أدوات السلامة، وعدم التوقف بعد طلب قيادة خفر السواحل من أجل الرقابة والتفتيش والمعاينة للسفن التي توجد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، كما أمرت باستمرار التحفظ على القاربين واستدعاء ملاكهما، وطلبت تكثيف البحث والتحري وصولاً إلى تحديد هوية باقي المتهمين، كما أمرت ببيع الروبيان المضبوط بالمزاد العلني وإيداع حصيلة البيع في خزينة النيابة العامة.
وأشار رئيس النيابة إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الوزارية، والتي تهدف إلى حماية الثروة البحرية والمحافظة على الحياة الفطرية، خاصة فيما يتعلق بالصيد باستخدام شباك الجر القاعية، كونها ممارسة لها عواقب سلبية دائمة على بيئة قاع البحر والحياة والثروة البحرية.
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