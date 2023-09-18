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اجتماع استثنائي لبلدي الشمالية لمناقشة مشكلة شارع 61 بمجمع 460 في قرية كرانة

9/18/2023 7:21:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭- ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


تفاعلا‭ ‬مع‭ ‬مطالب‭ ‬الأهالي‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬61‭ ‬مجمع‭ ‬460‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬كرانة‭ ‬نظم‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬اجتماعاً‭ ‬استثنائياً‭ ‬بإشراف‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬العقيد‭ ‬محمد‭ ‬راشد‭ ‬الحسيني‭ ‬وبمشاركة‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة،‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬ المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭. ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬إدارة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬شؤون‭ ‬الأشغال‭.‬

افتتح‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المأساة‭ ‬التي‭ ‬يعيش‭ ‬واقعها‭ ‬الصعب‭ ‬الأهالي‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬61‭ ‬مجمع‭ ‬460‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬كرانة‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬وجودها‭ ‬حركة‭ ‬صهاريج‭ ‬نقل‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬البئر‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الخاصة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬محاذاة‭ ‬الشارع‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬طوال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬وحركة‭ ‬الشاحنات‭ ‬غير‭ ‬الملتزمة‭ ‬بالضوابط‭ ‬وقواعد‭ ‬نظام‭ ‬المرور،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬المسببة‭ ‬في‭ ‬الأضرار‭ ‬بالواقع‭ ‬الصحي‭ ‬والبيئي‭ ‬للمجتمع‭ ‬والخطر‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬ومعيشة‭ ‬واستقرار‭ ‬السكان‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬تسببها‭ ‬حركة‭ ‬صهاريج‭ ‬المياه‭ ‬والشاحنات‭ ‬المحملة‭ ‬بالآليات‭ ‬الثقيلة‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الضارة‭ ‬بالمحيط‭ ‬البيئي‭ ‬وصحة‭ ‬الإنسان‭ ‬التي‭ ‬تطلقه‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬صهاريج‭ ‬نقل‭ ‬المياه‭ ‬والشاحنات‭ ‬والمركبات‭ ‬وتتسبب‭ ‬في‭ ‬تلويث‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬لمنازل‭ ‬السكان،‭ ‬الضوضاء‭ ‬المتواصلة‭ ‬والتي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬الإضرار‭ ‬بالسكينة‭ ‬والراحة‭ ‬والتأثير‭ ‬في‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬والصحية‭ ‬للسكان‭ ‬وتسلب‭ ‬الأطفال‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬الراحة‭ ‬والتأثير‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭ ‬وتحصيلهم‭ ‬الدراسي،‭ ‬والخطر‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬السكان‭ ‬وبالأخص‭ ‬فئة‭ ‬الأطفال‭ ‬الذي‭ ‬تسببه‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬غير‭ ‬المنظمة‭ ‬والمنفلتة‭ ‬والتي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬إداري‭ ‬وتنظيمي‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬معتمد‭ ‬من‭ ‬أنظمة‭ ‬وقرارات،‭ ‬والتسبب‭ ‬في‭ ‬الإخلال‭ ‬بالنظافة‭ ‬العامة‭ ‬بسبب‭ ‬تطاير‭ ‬الغبار‭ ‬والأتربة‭ ‬على‭ ‬منازل‭ ‬السكان‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬محاذاة‭ ‬الشارع،‭ ‬والأضرار‭ ‬الفنية‭ ‬لبنية‭ ‬الشارع‭ ‬والتسبب‭ ‬بالخسائر‭ ‬المادية‭ ‬التي‭ ‬تتحملها‭ ‬الدولة‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الشارع‭ ‬بسبب‭ ‬الأنشطة‭ ‬المرورية‭ ‬غير‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬الشارع،‭ ‬وإن‭ ‬الإشكالية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬التوقف‭ ‬عندها‭ ‬ومعالجتها‭ ‬الاستنزاف‭ ‬الجائر‭ ‬لموارد‭ ‬المياه‭ ‬الجوفية‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬للقواعد‭ ‬المنظمة‭ ‬لاستغلال‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭.‬

‭ ‬ونوه‭ ‬الوداعي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬الواقع‭ ‬والمخالفات‭ ‬التي‭ ‬تسببها‭ ‬الأنشطة‭ ‬والممارسات‭ ‬المحيطة‭ ‬بواقع‭ ‬المشكلة‭ ‬هي‭ ‬محط‭ ‬معالجات‭ ‬الأنظمة‭ ‬القانونية‭ ‬المتداخلة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬إجراءاتها‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬بعضها‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بشأن‭ ‬البيئة،‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بشأن‭ ‬النظافة‭ ‬العامة،‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬34‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ -‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭. ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬23‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ -‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬المرور‭.‬

وأشار‭ ‬شبر‭ ‬الواعي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السؤال‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬حضوره‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬ما‭ ‬نشهده‭ ‬من‭ ‬مخالفات‭ ‬وأضرار‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬لوقف‭ ‬تصاعد‭ ‬المشكلة‭ ‬ومعالجة‭ ‬أسبابها‭ ‬وإنصاف‭ ‬السكان‭ ‬وضمان‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬متطلبات‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والطمأنينة‭ ‬لمعيشتهم‭ ‬وذلك‭ ‬ما‭ ‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬تدارسه‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬مخرجات‭ ‬تعالج‭ ‬الأزمة‭ ‬القائمة‭ ‬قبل‭ ‬حدوث‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬لا‭ ‬سمح‭ ‬الله‭.‬

وبالارتكاز‭ ‬على‭ ‬توجه‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لمعالجة‭ ‬المشكلة‭ ‬القائمة‭ ‬بحث‭ ‬الاجتماع‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬الأثر‭ ‬القانوني‭ ‬والإجرائي‭ ‬لإجازة‭ ‬استثمار‭ ‬المياه‭ ‬الجوفية‭ ‬وعمل‭ ‬الجهة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬وتحديد‭ ‬مرئياتها‭ ‬الإجرائية‭ ‬بشأن‭ ‬الإجازة‭ ‬الممنوحة‭ ‬للشركة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬باستغلال‭ ‬المياه‭ ‬الجوفية‭ ‬في‭ ‬الموقع،‭ ‬وتداعيات‭ ‬استغلال‭ ‬المياه‭ ‬الجوفية‭ ‬وما‭ ‬رافقها‭ ‬من‭ ‬ازدحام‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬صهاريج‭ ‬نقل‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬السكان‭ ‬بسبب‭ ‬ضجيج‭ ‬حركة‭ ‬الصهاريج‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬الليل،‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬المطلوب‭ ‬اتخاذها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬زحمة‭ ‬حركة‭ ‬الصهاريج‭ ‬وتحديد‭ ‬الإجراءات‭ ‬المطلوب‭ ‬اتخاذها‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬الشارع،‭ ‬والمخاطر‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسببها‭ ‬حركة‭ ‬الشاحنات‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬وحياة‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬صهاريج‭ ‬نقل‭ ‬المياه‭ ‬الجوفية‭ ‬بالإجراءات‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬الضوابط‭ ‬الإجرائية‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬اتخاذها‭ ‬لتنظيم‭ ‬حركة‭ ‬صهاريج‭ ‬المياه‭ ‬والشاحنات‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬عبر‭ ‬الشارع‭.‬

وتفاعل‭ ‬مع‭ ‬تم‭ ‬عرضه‭ ‬من‭ ‬حقائق‭ ‬للواقع‭ ‬الصعب‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬الأهالي‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬الشارع‭ ‬61‭ ‬قدم‭ ‬ممثلو‭ ‬المؤسسات‭ ‬مرئياتهم‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬المسار‭ ‬العملي‭ ‬لمعالجة‭ ‬المشكلة‭ ‬وجرى‭ ‬تأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالأنشطة‭ ‬المسببة‭ ‬للمشكلة‭ ‬القائمة‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬وبحث‭ ‬المتطلبات‭ ‬الإجرائية‭ ‬التي‭ ‬جار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬اتخاذها‭ ‬والتفاهم‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬رؤية‭ ‬مشتركة‭ ‬توافقية‭ ‬لمعالجة‭ ‬المشكلة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬دراسة‭ ‬ما‭ ‬ينبغي‭ ‬اتخاذه‭ ‬لمعالجة‭ ‬المشكلة‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬إجراء‭ ‬بالارتكاز‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يخوله‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬لسنة‭ ‬2001م‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الأنظمة‭ ‬للأنشطة‭ ‬الخطرة‭ ‬والمقلقة‭ ‬للراحة‭ ‬والضارة‭ ‬بالصحة‭ ‬بالتـنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

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