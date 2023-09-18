Tuesday, 19 September 2023 03:04 GMT

مصر والسعودية تحملان الاحتلال تداعيات اقتحام المسجد الأقصى

9/18/2023 7:21:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬السعودية‭ ‬ومصر‭ ‬عن‭ ‬إدانتهما‭ ‬واستنكارهما‭ ‬لاقتحام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المستوطنين‭ ‬للمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬تحت‭ ‬حماية‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭.‬

وأعربت‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬إدانة‭ ‬واستنكار‭ ‬المملكة‭ ‬اقتحام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتطرفين‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬تحت‭ ‬حماية‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬تعد‭ ‬تعديا‭ ‬صارخا‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأعراف‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية،‭ ‬واستفزازا‭ ‬لمشاعر‭ ‬المسلمين‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وحمّلت‭ ‬الخارجية‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬تداعيات‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬التجاوزات‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬مطالبتها‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالاضطلاع‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬لإنهاء‭ ‬تصعيد‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬اللازمة‭ ‬للمدنيين‭ ‬وبذل‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭.‬

ودعت‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭ ‬التصعيدية‭ ‬التي‭ ‬تستفز‭ ‬مشاعر‭ ‬ملايين‭ ‬المسلمين‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وتُسهم‭ ‬في‭ ‬تأجيج‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭.‬

وشددت‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاقتحامات‭ ‬المتكررة‭ ‬للمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬ومحاولات‭ ‬تقسيمه‭ ‬زمانياً‭ ‬ومكانياً،‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ومقررات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬لن‭ ‬تنال‭ ‬من‭ ‬الوضعية‭ ‬التاريخية‭ ‬والقانونية‭ ‬له‭ ‬باعتباره‭ ‬وقفاً‭ ‬إسلامياً‭ ‬خالصاً،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬التصرفات‭ ‬الاستفزازية‭ ‬تقوض‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬التسوية‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬إليها‭ ‬الجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الساعية‭ ‬لإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬

وجددت‭ ‬مصر‭ ‬دعوتها‭ ‬الأطراف‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬التأثير،‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وأجهزتها‭ ‬المعنية،‭ ‬للاضطلاع‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬تجاه‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬التزام‭ ‬مصر‭ ‬الكامل‭ ‬بدعم‭ ‬الحقوق‭ ‬الفلسطينية‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للتصرف،‭ ‬ومساندتها‭ ‬لكافة‭ ‬المساعي‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬وشامل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬1967‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬430‭ ‬مستوطنا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬اقتحموا‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬بحماية‭ ‬مشددة‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‮»‬،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬شددت‭ ‬من‭ ‬إجراءاتها‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬وأعاقت‭ ‬وصول‭ ‬المصلين‭ ‬إلى‭ ‬باحات‭ ‬المسجد،‭ ‬كما‭ ‬أعاقت‭ ‬دخول‭ ‬المواطنين‭ ‬وطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬الى‭ ‬باحاته‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬قالت‭ ‬دائرة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ (‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭) ‬شرعت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬بإدخال‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المستوطنين‭ ‬إلى‭ ‬باحات‭ ‬الاقصى‭ ‬بشكل‭ ‬استفزازي‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬المصلين‭ ‬ومنع‭ ‬دخول‭ ‬من‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬عاما‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مستوطنين‭ ‬أدوا‭ ‬طقوسا‭ ‬تلمودية‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬الوادي‭ ‬أحد‭ ‬الطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬ونفذوا‭ ‬رقصات‭ ‬استفزازية،‭ ‬وأن‭ ‬عشرات‭ ‬المستوطنين‭ ‬أدوا‭ ‬طقوسا‭ ‬تلمودية‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬بابي‭ ‬السلسلة‭ ‬وحطة،‭ ‬كما‭ ‬أدى‭ ‬مستوطنون‭ ‬طقوسا‭ ‬تلمودية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الشرقي‭ ‬للحرم‭ ‬الإبراهيمي‭ ‬الشريف‮»‬‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬استنكر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أوقاف‭ ‬الخليل‭ ‬الحاج‭ ‬نضال‭ ‬الجعبري‭ ‬‮«‬قيام‭ ‬المستوطنين‭ ‬بأداء‭ ‬طقوسهم‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬‮«‬الباب‭ ‬الشرقي‮»‬‭ ‬للحرم‭ ‬الإبراهيمي،‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬تنذر‭ ‬بخطر‭ ‬كبير‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬جملة‭ ‬الأخطار‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬بالحرم‭ ‬الإبراهيمي،‭ ‬نتيجة‭ ‬لاعتداءات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ومستوطنيه‭ ‬عليه،‭ ‬في‭ ‬تحدٍ‭ ‬واضح‭ ‬وسافر‭ ‬لمشاعر‭ ‬المسلمين‮»‬‭.‬

MENAFN18092023000055011008ID1107094076

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث