مصر والسعودية تحملان الاحتلال تداعيات اقتحام المسجد الأقصى

وأعربت‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬إدانة‭ ‬واستنكار‭ ‬المملكة‭ ‬اقتحام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتطرفين‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬تحت‭ ‬حماية‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬تعد‭ ‬تعديا‭ ‬صارخا‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأعراف‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية،‭ ‬واستفزازا‭ ‬لمشاعر‭ ‬المسلمين‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وحمّلت‭ ‬الخارجية‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬تداعيات‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬التجاوزات‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬مطالبتها‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالاضطلاع‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬لإنهاء‭ ‬تصعيد‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬اللازمة‭ ‬للمدنيين‭ ‬وبذل‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭.‬

ودعت‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭ ‬التصعيدية‭ ‬التي‭ ‬تستفز‭ ‬مشاعر‭ ‬ملايين‭ ‬المسلمين‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وتُسهم‭ ‬في‭ ‬تأجيج‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭.‬

وشددت‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاقتحامات‭ ‬المتكررة‭ ‬للمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬ومحاولات‭ ‬تقسيمه‭ ‬زمانياً‭ ‬ومكانياً،‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ومقررات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬لن‭ ‬تنال‭ ‬من‭ ‬الوضعية‭ ‬التاريخية‭ ‬والقانونية‭ ‬له‭ ‬باعتباره‭ ‬وقفاً‭ ‬إسلامياً‭ ‬خالصاً،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬التصرفات‭ ‬الاستفزازية‭ ‬تقوض‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬التسوية‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬إليها‭ ‬الجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الساعية‭ ‬لإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬

وجددت‭ ‬مصر‭ ‬دعوتها‭ ‬الأطراف‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬التأثير،‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وأجهزتها‭ ‬المعنية،‭ ‬للاضطلاع‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬تجاه‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬التزام‭ ‬مصر‭ ‬الكامل‭ ‬بدعم‭ ‬الحقوق‭ ‬الفلسطينية‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للتصرف،‭ ‬ومساندتها‭ ‬لكافة‭ ‬المساعي‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬وشامل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬1967‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬430‭ ‬مستوطنا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬اقتحموا‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬بحماية‭ ‬مشددة‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‮»‬،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬شددت‭ ‬من‭ ‬إجراءاتها‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬وأعاقت‭ ‬وصول‭ ‬المصلين‭ ‬إلى‭ ‬باحات‭ ‬المسجد،‭ ‬كما‭ ‬أعاقت‭ ‬دخول‭ ‬المواطنين‭ ‬وطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬الى‭ ‬باحاته‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬قالت‭ ‬دائرة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ (‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭) ‬شرعت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬بإدخال‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المستوطنين‭ ‬إلى‭ ‬باحات‭ ‬الاقصى‭ ‬بشكل‭ ‬استفزازي‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬المصلين‭ ‬ومنع‭ ‬دخول‭ ‬من‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬عاما‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مستوطنين‭ ‬أدوا‭ ‬طقوسا‭ ‬تلمودية‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬الوادي‭ ‬أحد‭ ‬الطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬ونفذوا‭ ‬رقصات‭ ‬استفزازية،‭ ‬وأن‭ ‬عشرات‭ ‬المستوطنين‭ ‬أدوا‭ ‬طقوسا‭ ‬تلمودية‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬بابي‭ ‬السلسلة‭ ‬وحطة،‭ ‬كما‭ ‬أدى‭ ‬مستوطنون‭ ‬طقوسا‭ ‬تلمودية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الشرقي‭ ‬للحرم‭ ‬الإبراهيمي‭ ‬الشريف‮»‬‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬استنكر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أوقاف‭ ‬الخليل‭ ‬الحاج‭ ‬نضال‭ ‬الجعبري‭ ‬‮«‬قيام‭ ‬المستوطنين‭ ‬بأداء‭ ‬طقوسهم‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬‮«‬الباب‭ ‬الشرقي‮»‬‭ ‬للحرم‭ ‬الإبراهيمي،‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬تنذر‭ ‬بخطر‭ ‬كبير‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬جملة‭ ‬الأخطار‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬بالحرم‭ ‬الإبراهيمي،‭ ‬نتيجة‭ ‬لاعتداءات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ومستوطنيه‭ ‬عليه،‭ ‬في‭ ‬تحدٍ‭ ‬واضح‭ ‬وسافر‭ ‬لمشاعر‭ ‬المسلمين‮»‬‭.‬