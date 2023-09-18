القبض على مسؤول حكومي عراقي بارز بعد الكشف عن تضخم ثروته

وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬إن‭ ‬العملية‭ ‬تمَّت‭ ‬وفق‭ ‬مُذكَّرةٍ‭ ‬قضائيَّةٍ‭ ‬وان‭ ‬الفريق‭ ‬الساند‭ ‬لها‭ ‬‮«‬تمكَّن‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬أمر‭ ‬القبض‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬قاضي‭ ‬تحقيق‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬مُكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬المركزيَّة‭ ‬بحقِّ‭ ‬المُدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬مصافي‭ ‬الوسط‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬النفط؛‭ ‬بتهمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬والكسب‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬البالغ‭ ‬قيمته‭ (‬7 ‭,‬ 841 ‭,‬ 605 ‭,‬ 000‭) ‬سبعة‭ ‬مليارات‭ ‬وثمانمائة‭ ‬وواحداً‭ ‬وأربعين‭ ‬مليون‭ ‬دينار‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬العمليَّة‭ ‬أسفرت‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬ضبط‭ ‬عقود‭ ‬مشاركة‭ ‬بفندق‭ ‬ومعمل‭ ‬بحوزته‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬‮«‬انَّ‭ ‬القضيَّة‭ ‬التي‭ ‬حقَّقت‭ ‬فيها‭ ‬وأحالتها‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬تتعلَّق‭ ‬بالتهم‭ ‬المُوجَّهة‭ ‬للمُدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬مصافي‭ ‬الوسط،‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬أشَّره‭ ‬التقرير‭ ‬الفنيُّ‭ ‬لدائرة‭ ‬الوقاية‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬مقاطعة‭ ‬المعلومات‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬استمارة‭ ‬كشف‭ ‬الذمة‭ ‬الماليَّة‭ ‬للمكلف‭ ‬مع‭ ‬نتائج‭ ‬التقصّي‭ ‬عن‭ ‬الأموال‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التقرير‭ ‬تضمن‭ ‬وجود‭ ‬مُؤشّر‭ ‬تضخُّمٍ‭ ‬في‭ ‬أمواله‭ ‬وتقديم‭ ‬معلوماتٍ‭ ‬كاذبةٍ،‭ ‬وعدم‭ ‬التصريح‭ ‬عن‭ ‬العقارات‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬خارج‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أنَّ‭ ‬مكتب‭ ‬مُكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ -‬بعد‭ ‬مفاتحته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭- ‬أكَّد‭ ‬امتلاك‭ ‬المُتَّهم‭ ‬ستة‭ ‬عقاراتٍ‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬بـ«انَّ‭ ‬قيمة‭ ‬الكسب‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬امتلاك‭ ‬المُتَّهم‭ ‬ستة‭ ‬عقاراتٍ‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المُجمَّعات‭ ‬السكنيَّة‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وعقاراً‭ ‬في‭ ‬منطقةٍ‭ ‬مُتميّزةٍ‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬باسم‭ ‬زوجته،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مبلغ‭ ‬في‭ ‬الحيازة‭ ‬وآخر‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬نقد‭ ‬مُودع‭ ‬في‭ ‬المصارف،‭ ‬وبعض‭ ‬المُخشلات‭ ‬الذهبيَّـة،‭ ‬وعقود‭ ‬مشاركة‭ ‬بفندق‭ ‬وشركات‮»‬‭.‬

ومثل‭ ‬ملف‭ ‬سرقة‭ ‬القرن‭ ‬المتعلقة‭ ‬بنهب‭ ‬أموال‭ ‬الأمانات‭ ‬الضريبية‭ ‬المودعة‭ ‬في‭ ‬مصرف‭ ‬الرافدين‭ ‬الحكومي‭ ‬والمقدرة‭ ‬بنحو‭ ‬2.5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أبرز‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬أصدر‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬العراقي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أوامر‭ ‬قبض‭ ‬بحق‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬السابق‭ ‬عبدالأمير‭ ‬علاوي‭ ‬و3‭ ‬مقربين‭ ‬من‭ ‬الكاظمي‭. ‬وشملت‭ ‬مذكرات‭ ‬القبض‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬علاوي‭ ‬رائد‭ ‬جوحي‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬الكاظمي‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬رئاسة‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬للحكومة‭ ‬السابقة‭ ‬ومشرع‭ ‬عباس‭ (‬صديق‭ ‬الكاظمي‭ ‬المقرب‭) ‬المستشار‭ ‬السياسي‭ ‬الخاص‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أحمد‭ ‬نجاد‭ ‬سكرتير‭ ‬الكاظمي‭ ‬الشخصي‭.‬

كما‭ ‬قررت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬حجز‭ ‬أموال‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬السابق‭ ‬إحسان‭ ‬عبدالجبار‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬فساد‭ ‬‮«‬تتعلق‭ ‬باستغلال‭ ‬منصبه‭ ‬وتلقي‭ ‬رشى‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬الذين‭ ‬يرتبطون‭ ‬بعقود‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬كشفت‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬عن‭ ‬تفكيك‭ ‬شبكة‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬وزارات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬وزارات‭ ‬سيادة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تزوير‭ ‬العقود‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نسبها‭ ‬الى‭ ‬جهات‭ ‬عليا‭ ‬وسامية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الشبكة‭.‬