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البحث عن الجثث متواصل في درنة والأمم المتحدة تخشى انتشار الأمراض

9/18/2023 7:21:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) درنة‭ (‬ليبيا‭) (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬وكالاتها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تفادي‭ ‬انتشار‭ ‬الأمراض‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬الليبية‭ ‬المنكوبة‭ ‬جراء‭ ‬فيضانات‭ ‬خلّفت‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭ ‬وحيث‭ ‬يبحث‭ ‬المسعفون‭ ‬عن‭ ‬آلاف‭ ‬المفقودين‭ ‬الذين‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬الكارثة‭. ‬

في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬والمطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬تسبّبت‭ ‬الفيضانات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬انهيار‭ ‬سدين‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬التي‭ ‬حملتها‭ ‬العاصفة‭ ‬دانيال‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬سبتمبر،‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬3300‭ ‬شخص‭ ‬وفقا‭ ‬لآخر‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية‭ ‬مؤقتة‭ ‬وخلفت‭ ‬مشهدًا‭ ‬يذكّر‭ ‬بساحة‭ ‬حرب‭ ‬طاحنة‭. ‬

وتوقّعت‭ ‬وكالات‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومسؤولون‭ ‬ليبيون‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭. ‬وقال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الليبي‭ ‬إنه‭ ‬أنشأ‭ ‬منصة‭ ‬لتسجيل‭ ‬المفقودين،‭ ‬داعيا‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬عمن‭ ‬فُقد‭ ‬أثرهم‭. ‬

وقالت‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للدعم‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬فرقا‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬وكالات‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬انتشرت‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ (‬في‭ ‬درنة‭ ‬ومدن‭ ‬أخرى‭) ‬لتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬والدعم‭ ‬للمتضررين‮»‬‭.
‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الليبيين‭ ‬ووكالات‭ ‬الإغاثة‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬يساورهم‭ ‬القلق‭ ‬بشأن‭ ‬خطر‭ ‬تفشي‭ ‬الأمراض،‭ ‬خصوصا‭ ‬بسبب‭ ‬المياه‭ ‬الملوثة‭ ‬وغياب‭ ‬مستلزمات‭ ‬النظافة‭ ‬الصحية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬البعثة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يواصل‭ ‬الفريق‭ ‬العمل‭ ‬لمنع‭ ‬انتشار‭ ‬الأمراض،‭ ‬والتسبّب‭ ‬بأزمة‭ ‬ثانية‭ ‬مدمّرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

في‭ ‬ميناء‭ ‬درنة،‭ ‬كان‭ ‬فريقا‭ ‬الإغاثة‭ ‬الليبي‭ ‬والإماراتي‭ ‬ينسّقان‭ ‬جهودهما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انتشال‭ ‬جثث‭ ‬من‭ ‬البحر،‭ ‬وفق‭ ‬صحفية‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الإماراتي‭ ‬‮«‬يُمنع‭ ‬منعًا‭ ‬باتًا‭ ‬مسك‭ ‬أي‭ ‬جثة‭ ‬أو‭ ‬فتح‭ ‬السيارات‭ ‬المغمورة‭ ‬تحت‭ ‬المياه‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬توجد‭ ‬فيها‭ ‬جثث‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬حاليا‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬الغطس‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬أجسام‭ ‬بشرية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬بشرية‭ ‬تحت‭ ‬المياه‭ ‬وربطها‭ ‬بحبال‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬سحبها‭ ‬دون‭ ‬لمسها‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬تعمل‭ ‬فرق‭ ‬غطس‭ ‬تركية‭ ‬وروسية‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الميناء‭ ‬حيث‭ ‬صبّت‭ ‬السيول‭ ‬الجارفة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬حملته‭ ‬في‭ ‬طريقها‭. ‬

وبعد‭ ‬انهيار‭ ‬السدين‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الاثنين‭ ‬11سبتمبر،‭ ‬جرفت‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬ارتفعت‭ ‬أمتارًا‭ ‬عدة،‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬البعض‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬تسونامي‮»‬‭. ‬ويتم‭ ‬يوميًا‭ ‬انتشال‭ ‬عشرات‭ ‬الجثث‭ ‬المطمورة‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬الأحياء‭ ‬المدمرة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬جرفها‭ ‬البحر‭ ‬ودفنها‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬مروع‭.

ويمثّل‭ ‬تنظيم‭ ‬الإغاثة‭ ‬تحديًا‭ ‬بسبب‭ ‬الفوضى‭ ‬السياسية‭ ‬السائدة‭ ‬منذ‭ ‬2011،‭ ‬إذ‭ ‬تدير‭ ‬ليبيا‭ ‬حكومتان،‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬والأخرى‭ ‬في‭ ‬الشرق‭. ‬

ويبدو‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هول‭ ‬الكارثة‭ ‬أن‭ ‬المعسكرين‭ ‬المتنافسين‭ ‬قد‭ ‬وضعا‭ ‬خلافاتهما‭ ‬جانبًا‭. ‬وتم‭ ‬إرسال‭ ‬فرق‭ ‬مساعدات‭ ‬وكميات‭ ‬إغاثية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬طرابلس‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬المنكوبة‭.

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬طرابلس‭ ‬الاثنين‭ ‬مباشرة‭ ‬العمل‭ ‬لبناء‭ ‬‮«‬جسر‭ ‬مؤقت‮»‬‭ ‬فوق‭ ‬الوادي‭ ‬الذي‭ ‬يعبر‭ ‬درنة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انقطعت‭ ‬الطرق‭ ‬بين‭ ‬ضفتي‭ ‬المدينة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬جرفت‭ ‬الأمواج‭ ‬الجسور‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تربطهما‭.

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