(Bisb) يختتم تدريبه الصيفي لطلبة وخريجي الجامعات بنجاح

وقد‭ ‬جاء‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج

بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬العملية‭ ‬لدى‭ ‬طلبة‭ ‬وخريجي‭ ‬الجامعات،‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأعمال‭ ‬المصرفية‭.‬‮

‬وتتماشى‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬الدائم‭ ‬بتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬الواعدة،‭ ‬وذلك‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬إسهاماته‭ ‬المندرجة‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬منصته‭ ‬المعنية‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬‮«‬جود‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تجسد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬توجهات‭ ‬البنك‭ ‬الرامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬المصرفيين‭ ‬وإمدادهم‭ ‬بالتدريب‭ ‬والخبرة‭ ‬الكافيتين‭ ‬لقيادة‭ ‬مستقبل‭ ‬العمل‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬أفنان‭ ‬صالح‭ ‬ – ‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭: ‬‮«‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع،‭ ‬وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬إيماننا‭ ‬بأهمية‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الشابة،‭ ‬نسعى‭ ‬بجهود‭ ‬حثيثة‭ ‬لتبني‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬حصول‭ ‬الطلبة‭ ‬والخريجين‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬تدريب‭ ‬نوعية‭ ‬تهيئ‭ ‬نجاحهم‭ ‬المهني‭ ‬مستقبلاً‭ ‬وتضمن‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬واعدة‭. ‬ونعتزم‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬برامجنا‭ ‬التدريبية‭ ‬الموجهة‭ ‬لتمكين‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬العملية‭ ‬والمهنية‭ ‬اللازمة‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬أسهم‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬الطلبة‭ ‬الملتحقين‭ ‬بالتدريب‭ ‬إدراكا‭ ‬ومعرفة‭ ‬واسعة‭ ‬بمهام‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬مختلف‭ ‬الوظائف‭ ‬المصرفية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬البنك،‭ ‬بما‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لنجاحهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مستقبلًا‭. ‬وقد‭ ‬حظي‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬والخريجون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬بفرصة‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬كفاءتهم‭ ‬وإثراء‭ ‬معرفتهم‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وحصلوا‭ ‬بنهاية‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬اجتياز‭ ‬تفيد‭ ‬استكمالهم‭ ‬لمتطلبات‭ ‬التدريب‭.‬