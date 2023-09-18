(Bisb) يختتم تدريبه الصيفي لطلبة وخريجي الجامعات بنجاح
التاريخ
9/18/2023 7:21:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتم بنك البحرين الإسلامي ( BisB )، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، برنامجه التدريبي الصيفي الذي ضم 28 طالبًا وخريجًا جامعيًا. ويُذكر بأن الفترة التدريبية امتدت منذ شهر يوليو الماضي وحتى شهر سبتمبر الجاري، تم خلالها تزويد المتدربين بالخبرة العملية والمهارات المهنية تماشيا مع متطلبات التخرج وذلك بدمجهم في مختلف أقسام البنك.
وقد جاء طرح هذا البرنامج
بهدف تنمية المهارات العملية لدى طلبة وخريجي الجامعات، من الراغبين في بناء مسيرتهم المهنية المستقبلية في مجال الأعمال المصرفية.
وتتماشى هذه المبادرة مع التزام البنك الدائم بتمكين الشباب والاستثمار في الكفاءات المحلية الواعدة، وذلك كجزء من إسهاماته المندرجة تحت مظلة منصته المعنية بالمسؤولية الاجتماعية «جود». كما تجسد هذه المبادرة توجهات البنك الرامية لتعزيز الجيل الجديد من المصرفيين وإمدادهم بالتدريب والخبرة الكافيتين لقيادة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي.
وبهذه المناسبة، صرّحت أفنان صالح – رئيس تنفيذي الموارد البشرية في بنك البحرين الإسلامي: «ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، وانطلاقًا من إيماننا بأهمية تدريب وتأهيل الكوادر الشابة، نسعى بجهود حثيثة لتبني المبادرات التي تدعم حصول الطلبة والخريجين على فرص تدريب نوعية تهيئ نجاحهم المهني مستقبلاً وتضمن حصولهم على فرص عمل واعدة. ونعتزم المضي قدمًا في تطوير برامجنا التدريبية الموجهة لتمكين جيل الشباب وتزويدهم بالمهارات العملية والمهنية اللازمة».
وقد أسهم برنامج التدريب الصيفي للبنك في منح الطلبة الملتحقين بالتدريب إدراكا ومعرفة واسعة بمهام ومسؤوليات مختلف الوظائف المصرفية والإدارية في البنك، بما يمهد الطريق لنجاحهم في سوق العمل مستقبلًا. وقد حظي جميع الطلبة والخريجون المشاركون في البرنامج بفرصة تعزيز مستوى كفاءتهم وإثراء معرفتهم بشكل عام حول كيفية سير العمل في القطاع المصرفي الإسلامي، وحصلوا بنهاية البرنامج على شهادات اجتياز تفيد استكمالهم لمتطلبات التدريب.
MENAFN18092023000055011008ID1107094073
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.