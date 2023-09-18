((بــنــفــت)) و((Reboot 01)) يــتـعــاونـــان لــتـمــكــيــن المواهب البحرينية في قطاع التكنولوجيا
التاريخ
9/18/2023 7:21:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن معهد Reboot 01، أول مركز تدريبي من نوعه للبرمجة في مملكة البحرين وجزء من شبكة مراكز 01 Edu العالمية للبرمجة، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين. وتمثل هذه الاتفاقية إنجازًا ملموسًا وخطوة هامة نحو تحقيق الهدف الأساسي لمعهد Reboot 01 في تمكين الطلاب البحرينيين وبناء مواهب متميزة تملك مهارات تقنية ورقمية عالية، وذلك لتلبية احتياجات القطاعات الرئيسية في المملكة، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030.
وفي ظل عدد خريجين بلغ ما يزيد عن 200 طالب فإن شراكة معهد Reboot 01 مع شركة بنفت تؤكد التزامهما الراسخ بتزويد الطلاب بالفرص الواعدة في مجال التكنولوجيا. وتنضم شركة بنفت إلى قائمة متنامية من الشركات التي تعاونت مع Reboot 01 لاستقطاب أفضل المواهب من المطورين البحرينيين الذين يتمتعون بمهارات عالية تناسب احتياجات هذه الشركات.
وفي إطار هذا التعاون سوف يشارك طلاب Reboot 01 في نسخة خاصة من البرنامج التدريبي «مسار» الذي تطلقه شركة بنفت والذي سيتم إعداده خصيصًا بما يتناسب مع احتياجات طلاب المعهد، حيث سيقام في قسم تقنية المعلومات في الشركة. ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بالخبرات والمهارات الأساسية في أجواء العمل الفعلية، ومنحهم فرص التعلم العملية، بما يساعد على تحقيق النجاح في قطاع التكنولوجيا.
وتأكيدًا على التزام شركة بنفت بتمكين المواهب المحلية سوف يحصل طلاب Reboot 01 على الأولوية في فرص العمل في شركة بنفت. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار هذا التعاون، سوف تتيح شركة بنفت لطلاب Reboot 01 التعرف على بيئة اختبار واجهات تطوير البرمجيات وبيئة الاختبارات المعزولة ساندبوكس في شركة بنفت، بما يمثل فرصة فريدة للتعامل مع أدوات وأنظمة التكنولوجيا المالية المتطورة التي يتم تطبيقها في جميع أنحاء المملكة.
وفي تعليقه على هذه الشراكة قال السيد يانال جلاد، المدير الإداري لمعهد Reboot 01 : «نود أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى الدعم الفعال الذي تقدمه شركة بنفت لتحقيق مهمة Reboot 01، مع إتاحة الفرصة لطلابنا للتعرف على الجوانب التكنولوجية في الشركة. هذه الشراكة المتميزة تشتمل على برنامج تدريبي مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات طلابنا، وإمكانية وصولهم إلى بيئة الاختبار وساند بوكس في الشركة، مما يساعد على تمكين الطلاب وتشجيعهم على الابتكار، كما يعود بالفائدة على كل من شريكنا وعلى مسيرة الطلاب المهنية. بالإضافة إلى ذلك فإن إتاحة الفرصة للطلاب للوصول إلى بيئة الاختبار تساعدهم على اكتساب مهارات قيّمة تحقق لهم النجاح في المستقبل».
من جانبه قال السيد صلاح العوضي، رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة بنفت: «يسعدنا التعاون مع معهد Reboot 01 في تحقيق هدفنا المشترك وهو تمكين الطلاب البحرينيين وتعزيز المهارات الشابة في مجال التكنولوجيا في البلاد. إن هذه الشراكة تتيح لنا تزويد الطلاب بخبرات عملية من خلال برنامجنا التدريبي المعروف «مسار»، كما أنها تؤكد أيضًا التزامنا الصارم بتطوير المواهب المحلية ودعم الابتكار في هذا المجال».
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