((بــنــفــت)) و((Reboot 01)) يــتـعــاونـــان لــتـمــكــيــن المواهب البحرينية في قطاع التكنولوجيا

وفي‭ ‬ظل‭ ‬عدد‭ ‬خريجين‭ ‬بلغ‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬200‭ ‬طالب‭ ‬فإن‭ ‬شراكة‭ ‬معهد‭ ‬ Reboot ‭ ‬01‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬تؤكد‭ ‬التزامهما‭ ‬الراسخ‭ ‬بتزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بالفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬وتنضم‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬متنامية‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعاونت‭ ‬مع‭ ‬ Reboot ‭ ‬01‭ ‬لاستقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬المواهب‭ ‬من‭ ‬المطورين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بمهارات‭ ‬عالية‭ ‬تناسب‭ ‬احتياجات‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭. ‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سوف‭ ‬يشارك‭ ‬طلاب‭ ‬ Reboot ‭ ‬01‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬‮«‬مسار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تطلقه‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬والذي‭ ‬سيتم‭ ‬إعداده‭ ‬خصيصًا‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬طلاب‭ ‬المعهد،‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬الشركة‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بالخبرات‭ ‬والمهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬العمل‭ ‬الفعلية،‭ ‬ومنحهم‭ ‬فرص‭ ‬التعلم‭ ‬العملية،‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

وتأكيدًا‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬بتمكين‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬سوف‭ ‬يحصل‭ ‬طلاب‭ ‬ Reboot ‭ ‬01‭ ‬على‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬سوف‭ ‬تتيح‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬لطلاب‭ ‬ Reboot ‭ ‬01‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬اختبار‭ ‬واجهات‭ ‬تطوير‭ ‬البرمجيات‭ ‬وبيئة‭ ‬الاختبارات‭ ‬المعزولة‭ ‬ساندبوكس‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬بما‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬أدوات‭ ‬وأنظمة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬يانال‭ ‬جلاد،‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لمعهد Reboot ‭ ‬01‭ : ‬‮«‬نود‭ ‬أن‭ ‬نتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬الفعال‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬لتحقيق‭ ‬مهمة‭ ‬ Reboot ‭ ‬01،‭ ‬مع‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لطلابنا‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬الشركة‭. ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المتميزة‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬مصمم‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬طلابنا،‭ ‬وإمكانية‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬بيئة‭ ‬الاختبار‭ ‬وساند‭ ‬بوكس‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬الابتكار،‭ ‬كما‭ ‬يعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شريكنا‭ ‬وعلى‭ ‬مسيرة‭ ‬الطلاب‭ ‬المهنية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للطلاب‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬بيئة‭ ‬الاختبار‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬اكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬قيّمة‭ ‬تحقق‭ ‬لهم‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬صلاح‭ ‬العوضي،‭ ‬رئيس‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬ Reboot ‭ ‬01‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬المشترك‭ ‬وهو‭ ‬تمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬تزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بخبرات‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامجنا‭ ‬التدريبي‭ ‬المعروف‭ ‬‮«‬مسار‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تؤكد‭ ‬أيضًا‭ ‬التزامنا‭ ‬الصارم‭ ‬بتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬ودعم‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‮»‬‭. ‬