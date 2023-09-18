2890 طلبا من أولياء الأمور لتسجيل الأبناء في عمليات الترفيع الدراسي

2890 طلبا من أولياء الأمور لتسجيل الأبناء في عمليات الترفيع الدراسي
التاريخ
9/18/2023 7:21:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم عن أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدم أولياء أمورهم بطلبات لإجراء عمليات التقويم للترفيع الدراسي قد بلغ 2890 طالبا وطالبة من الحلقة الأولى من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي.
جاء ذلك بعد انتهاء الفترة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم للتسجيل ضمن هذه الاختبارات التي تهدف إلى منح الفرصة للطلبة من مواليد الأعوام 2014 إلى 2016 من مواليد سبتمبر حتى ديسمبر، وذلك بهدف تعويضهم عن السنوات التي لم يتم قبولهم فيها مع أقرانهم من نفس الفئة العمرية.
وبيّن الوزير أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدم أولياء أمورهم بطلبات للترفيع من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الابتدائي قد بلغ 1076 طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين تقدم أولياء أمورهم بطلبات للترفيع من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الثالث الابتدائي 992 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلبة الذين تقدم أولياء أمورهم بطلبات للترفيع من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الرابع الابتدائي 822 طالبا وطالبة.
وأكد الوزير أنه يجري حاليا الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على تصميم اختبارات قياس المستوى التي ستقدم للطلبة المشمولين بعمليات الترفيع في جميع المدارس الابتدائية، وأيضا اعتماد نظام التقويم الخاص بهذه الفئة والتي يتم على أساسها تحديد درجات النجاح التي تؤهل الطلبة للترفيع من عدمه.
وتقدم وزير التربية والتعليم بالشكر والتقدير إلى أولياء الأمور الذين تفاعلوا مع برنامج الترفيع الذي طرحته وزارة التربية والتعليم، كما شكر جميع المختصين من الوزارة الذين عملوا على تنفيذ هذه السياسة التعليمية التي تنفذها الوزارة لأول مرة في هذا المضمون.
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