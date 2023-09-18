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2890 طلبا من أولياء الأمور لتسجيل الأبناء في عمليات الترفيع الدراسي

9/18/2023 7:21:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬تقدم‭ ‬أولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬بطلبات‭ ‬لإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬التقويم‭ ‬للترفيع‭ ‬الدراسي‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬2890‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬حتى‭ ‬الثالث‭ ‬الابتدائي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬للتسجيل‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الاختبارات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬الفرصة‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬الأعوام‭ ‬2014‭ ‬إلى‭ ‬2016‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬سبتمبر‭ ‬حتى‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعويضهم‭ ‬عن‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬قبولهم‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭.‬

وبيّن‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬تقدم‭ ‬أولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬بطلبات‭ ‬للترفيع‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬الابتدائي‭ ‬إلى‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬الابتدائي‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬1076‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬تقدم‭ ‬أولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬بطلبات‭ ‬للترفيع‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬الابتدائي‭ ‬إلى‭ ‬الصف‭ ‬الثالث‭ ‬الابتدائي‭ ‬992‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة،‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬تقدم‭ ‬أولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬بطلبات‭ ‬للترفيع‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الثالث‭ ‬الابتدائي‭ ‬إلى‭ ‬الصف‭ ‬الرابع‭ ‬الابتدائي‭ ‬822‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬حاليا‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬اختبارات‭ ‬قياس‭ ‬المستوى‭ ‬التي‭ ‬ستقدم‭ ‬للطلبة‭ ‬المشمولين‭ ‬بعمليات‭ ‬الترفيع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية،‭ ‬وأيضا‭ ‬اعتماد‭ ‬نظام‭ ‬التقويم‭ ‬الخاص‭ ‬بهذه‭ ‬الفئة‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬على‭ ‬أساسها‭ ‬تحديد‭ ‬درجات‭ ‬النجاح‭ ‬التي‭ ‬تؤهل‭ ‬الطلبة‭ ‬للترفيع‭ ‬من‭ ‬عدمه‭.‬

وتقدم‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬الذين‭ ‬تفاعلوا‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الترفيع‭ ‬الذي‭ ‬طرحته‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬جميع‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الوزارة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المضمون‭. ‬

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