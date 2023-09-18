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((الأعلى للمرأة)) يستعرض خطة عمل ((برنامج المربية والمعلمة الوطنية))

9/18/2023 7:21:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الإشرافية‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬المربية‭ ‬والمعلمة‭ ‬الوطنية‮»‬‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬اجتماعا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المجلس‭ ‬بحثت‭ ‬خلاله‭ ‬مستجدات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭
‬خطة‭ ‬عمل‭
‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يندرج‭ ‬تحت‭ ‬محور‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مشاركة‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬المبكر‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الحضانة‭ ‬ورياض‭ ‬الأطفال‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مهام‭ ‬اللجنة‭ ‬لتحليل‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‭ ‬للقطاع‭ ‬واقتراح‭ ‬الحلول‭ ‬والمبادرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬أداء‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬والعاملات‭ ‬فيه‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المقترحة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لاحتضان‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬المبكر‭ ‬بمقرات‭ ‬العمل،‭ ‬وتطوير‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬التدريب‭ ‬والأجور‮»‬‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬المسار‭ ‬المهني‭ ‬لوظائف‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬وربطها‭ ‬بالتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تمهيداً‭ ‬للإنهاء‭ ‬التدريجي‭ ‬لصيغة‭ ‬التعاقد‭ ‬المؤقت‭ ‬للعاملات‭ ‬فيه‭.‬

وشددت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬توعية‭ ‬الكادر‭ ‬الإداري‭ ‬والتعليمي‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بحقوقهم‭ ‬الوظيفية‭ ‬والصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية،‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬وسبل‭ ‬التطوير‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬الأدلة‭ ‬الاسترشادية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬المتخصصة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬حفظها‭ ‬الله،‭ ‬وبرئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وعضوية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬منها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬ووزارة‭ ‬العمل،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين‭.‬

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