((الأعلى للمرأة)) يستعرض خطة عمل ((برنامج المربية والمعلمة الوطنية))

((الأعلى للمرأة)) يستعرض خطة عمل ((برنامج المربية والمعلمة الوطنية))
التاريخ
9/18/2023 7:21:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت اللجنة الإشرافية لبرنامج «المربية والمعلمة الوطنية» برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة، اجتماعا لها في مقر المجلس بحثت خلاله مستجدات المرحلة الثانية من
خطة عمل
البرنامج الذي يندرج تحت محور الاستقرار الأسري وتكافؤ الفرص ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والذي يهدف إلى دعم مشاركة العاملات في قطاع التعليم المبكر «دور الحضانة ورياض الأطفال»، وذلك في إطار مهام اللجنة لتحليل الوضع القائم للقطاع واقتراح الحلول والمبادرات اللازمة لتطوير أداء مؤسسات القطاع والعاملات فيه.
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة عددا من المبادرات المقترحة على صعيد تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لاحتضان مؤسسات التعليم المبكر بمقرات العمل، وتطوير برنامج «دعم التدريب والأجور» بما يؤدي إلى تحديد المسار المهني لوظائف هذا القطاع وربطها بالتأمينات الاجتماعية تمهيداً للإنهاء التدريجي لصيغة التعاقد المؤقت للعاملات فيه.
وشددت اللجنة على أهمية توعية الكادر الإداري والتعليمي العامل في القطاع بحقوقهم الوظيفية والصحة والسلامة المهنية، وتنويع مصادر وسبل التطوير والتعلم من خلال إعداد الأدلة الاسترشادية وتنفيذ ورش العمل المتخصصة.
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة في عام 2017 بتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس حفظها الله، وبرئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة وعضوية عدد من الجهات ذات الاختصاص منها وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، وصندوق العمل «تمكين»، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وجامعة البحرين.
MENAFN18092023000055011008ID1107094069
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.