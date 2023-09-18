المجلس الوزاري الخليجي يدعو العراق إلى معالجة آثار حكم المحكمة الاتحادية بشأن الملاحة في خور عبدالله

المجلس الوزاري الخليجي يدعو العراق إلى معالجة آثار حكم المحكمة الاتحادية بشأن الملاحة في خور عبدالله
التاريخ
9/18/2023 7:21:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع التنسيقي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في مقر البعثة الدائمة لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء الخارجية بدول المجلس، وبحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحث الوزراء خلال الاجتماع التطورات الراهنة في جمهورية العراق، وما ترتب على حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق، المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، وما تضمنه حكم المحكمة من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق.
ودعا المجلس الوزاري في بيان صادر عن الاجتماع الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات.
وأكد المجلس أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.
كما تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاءات المقرر عقدها مع عدد من وزراء خارجية الدول، والتكتلات الاقتصادية العالمية في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا العربية والإقليمية والدولية الراهنة.
كما بحث الوزراء تنسيق مواقف دول المجلس تجاه القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
حضر الاجتماع السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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