المجلس الوزاري الخليجي يدعو العراق إلى معالجة آثار حكم المحكمة الاتحادية بشأن الملاحة في خور عبدالله

وبحث‭ ‬الوزراء‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التطورات‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬وما‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المبرمة‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وجمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬خور‭ ‬عبدالله،‭ ‬وما‭ ‬تضمنه‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬من‭ ‬حيثيات‭ ‬تاريخية‭ ‬غير‭ ‬دقيقة‭ ‬خارج‭ ‬السياق‭.‬

ودعا‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬جادة‭ ‬وعاجلة‭ ‬لمعالجة‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬لهذه‭ ‬التطورات‭.‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬لا‭ ‬تخدم‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وتخالف‭ ‬المواثيق‭ ‬والمعاهدات‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬833‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اللقاءات‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول،‭ ‬والتكتلات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬مستجدات‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الراهنة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬بحث‭ ‬الوزراء‭ ‬تنسيق‭ ‬مواقف‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬تجاه‭ ‬القضايا‭ ‬والموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬فارس‭ ‬الرويعي،‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭. ‬