وزراء خارجية دول التعاون والولايات المتحدة يبحثون تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

ترأس‭ ‬وفد‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬حمود‭ ‬البوسعيدي‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري،‭ ‬بينما‭ ‬ترأس‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بحضور‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭.‬

وقد‭ ‬بحث‭ ‬الوزراء‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬وأهداف‭ ‬الجانبين‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬الوزراء‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية،‭ ‬والتطورات‭ ‬الدولية‭ ‬وسبل‭ ‬تكثيف‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬لمواجهة‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وأكد‭ ‬الوزراء‭ ‬عزمهم‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وأكد‭ ‬الجانبان‭ ‬عزمهما‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬أوثق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬وتطوير‭ ‬نهج‭ ‬جماعي‭ ‬للقضايا‭ ‬الإقليمية‭. ‬وأكد‭ ‬الوزراء‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬مجموعات‭ ‬العمل‭ ‬الدورية‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭.‬

‭ ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬