وزراء خارجية دول التعاون والولايات المتحدة يبحثون تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
التاريخ
9/18/2023 7:21:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد في نيويورك أمس، بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ترأس وفد مجلس التعاون بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بينما ترأس الجانب الأمريكي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس.
وقد بحث الوزراء سبل تعزيز وتنمية أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في مختلف المجالات، والارتقاء بالتنسيق المشترك إلى مستويات أرحب بما يلبي تطلعات وأهداف الجانبين.
كما استعرض الوزراء مستجدات الأوضاع الإقليمية، والتطورات الدولية وسبل تكثيف التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة مختلف التحديات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.
وأكد الجانبان عزمهما المتبادل على بناء علاقات أوثق في جميع المجالات الحيوية وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية. وأكد الوزراء أهمية استمرار مجموعات العمل الدورية لتحقيق مزيد من التنسيق المشترك.
حضر الاجتماع الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
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