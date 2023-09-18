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الشيخ محمد بن عبدالله يشيد بالمبادرات المجتمعية لمساندة الأطفال المصابين بالسكري

9/18/2023 7:21:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والأهلية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬الإنسانية‭ ‬ومساندة‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬للمرضى‭ ‬عامة‭ ‬ومرضى‭ ‬السكري‭ ‬خاصة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬وفد‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬ويضم‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬عبدالله‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لبنك‭ ‬الإسكان‭ ‬وعدنان‭ ‬جناحي‭ ‬رئيس‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬ولطيفة‭ ‬السعدون‭ ‬مدير‭ ‬الاتصالات‭ ‬المؤسسية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬لتقوم‭ ‬بواجبها‭ ‬الوطني‭ ‬ودورها‭ ‬الإنساني‭ ‬لرعاية‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬مجسات‭ ‬لقياس‭ ‬السكر‭ ‬للأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬سوف‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬بالدم‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬التحكم‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬السكري‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬عبدالله‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لبنك‭ ‬الإسكان‭ ‬بجهود‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وطنية‭ ‬ودعم‭ ‬للمبادرات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬والدكتورة‭ ‬دلال‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬بالجمعية،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬الجميع‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬وسائل‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬السيطرة‭ ‬والعيش‭ ‬بأمن‭ ‬مع‭ ‬السكري‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭.‬

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