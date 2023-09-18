الشيخ محمد بن عبدالله يشيد بالمبادرات المجتمعية لمساندة الأطفال المصابين بالسكري

الشيخ محمد بن عبدالله يشيد بالمبادرات المجتمعية لمساندة الأطفال المصابين بالسكري
التاريخ
9/18/2023 7:21:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس جمعية السكري البحرينية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بالدور البارز الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في دعم الأعمال الخيرية الإنسانية ومساندة الجهود الحكومية في تقديم الدعم والمساندة للمرضى عامة ومرضى السكري خاصة.
جاء ذلك خلال لقائه وفد بنك الإسكان، ويضم الدكتور خالد عبدالله المدير العام لبنك الإسكان وعدنان جناحي رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية والاتصالات المؤسسية ولطيفة السعدون مدير الاتصالات المؤسسية.
وفي هذا الصدد أكد أهمية التعاون مع جمعية السكري البحرينية لتقوم بواجبها الوطني ودورها الإنساني لرعاية الأطفال المصابين بالسكري، مؤكدًا أن هذا الدعم الذي يهدف إلى توفير مجسات لقياس السكر للأطفال المصابين بالسكري سوف يساعد على معرفة نسبة السكر بالدم مما يساعد في التحكم والسيطرة على السكري.
كما أشاد الدكتور خالد عبدالله المدير العام لبنك الإسكان بجهود الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس جمعية السكري البحرينية وما يقدمه من جهود وطنية ودعم للمبادرات الصحية في مملكة البحرين.
حضر اللقاء كل من الدكتورة مريم الهاجري نائب رئيس جمعية السكري البحرينية والدكتورة دلال الرميحي رئيسة اللجنة العلمية بالجمعية، حيث أكد الجميع أهمية الشراكة المجتمعية لتقديم الدعم والمساندة لمرضى السكري للحصول على أفضل وسائل الرعاية الصحية التي تساعدهم على السيطرة والعيش بأمن مع السكري بما يسهم في تحسين جودة الحياة.
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