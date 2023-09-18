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محافظ المحرق يؤكد أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية

9/18/2023 7:21:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬لمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬كل‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬خدمة‭ ‬الأهالي‭ ‬والمقيمين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬المحافظ،‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬المحمود‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لبحث‭ ‬احتياجات‭ ‬المحافظة‭ ‬والأهالي‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمرافق‭ ‬البلدية‭ ‬واستعراض‭ ‬آخر‭ ‬تطورات‭ ‬سير‭ ‬خطط‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البسيتين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬


‬من‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬المحمود،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للمحافظ‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬المجلس،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬أبواب‭ ‬المجلس‭ ‬مفتوحة‭ ‬دائماً‭ ‬للمواطنين‭ ‬للاستماع‭ ‬إلى‭ ‬ملاحظاتهم‭ ‬واقتراحاتهم،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لاستمرار‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭.‬‮

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعرض‭ ‬المحمود‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمقترحات،‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الطرق‭ ‬وتطوير‭ ‬المداخل‭ ‬والمخارج‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭.‬

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