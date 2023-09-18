محافظ المحرق يؤكد أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية

محافظ المحرق يؤكد أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية
التاريخ
9/18/2023 7:21:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، أهمية التعاون المشترك والتنسيق بين مختلف الجهات لمتابعة تنفيذ كل البرامج والمشاريع التنموية في سبيل خدمة الأهالي والمقيمين.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، محمد يوسف المحمود عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الأولى بمحافظة المحرق، وذلك في إطار التعاون المشترك لبحث احتياجات المحافظة والأهالي من خدمات البنية التحتية والمرافق البلدية واستعراض آخر تطورات سير خطط المشاريع في مدينة البسيتين، مؤكداً حرص المحافظة على مد جسور التعاون مع مجلس المحرق البلدي بما يصب في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
من جانبه عبر محمد يوسف المحمود، عن خالص شكره وتقديره للمحافظ على التعاون المستمر مع المجلس، مؤكداً أن أبواب المجلس مفتوحة دائماً للمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق المشترك.
وخلال اللقاء استعرض المحمود عددا من المشاريع والمقترحات، متمثلة في مشاريع الطرق وتطوير المداخل والمخارج للحد من الازدحامات المرورية.
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