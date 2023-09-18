إيران تحصل على 6 مليارات دولار في صفقة تبادل سجناء مع أمريكا

وقد‭ ‬وصل‭ ‬خمسة‭ ‬معتقلين‭ ‬أمريكيين‭ ‬سابقين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬آتين‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬تبادل‭ ‬سجناء‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬بوساطة‭ ‬قطرية‭. ‬وبعد‭ ‬تحويل‭ ‬أموال‭ ‬إيرانية‭ ‬مجمدة‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬مقدارها‭ ‬ستة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬هبطت‭ ‬الطائرة‭ ‬القطرية‭ ‬على‭ ‬مدرج‭ ‬مطار‭ ‬الدوحة‭ ‬الدولي‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬14 ‭,‬ 40‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭. ‬

ونص‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬إيران‭ ‬سراح‭ ‬خمسة‭ ‬أمريكيين،‭ ‬فيما‭ ‬تفرج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬سجناء‭ ‬إيرانيين،‭ ‬بوساطة‭ ‬من‭ ‬قطر‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطّلع‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬قطرية‭ ‬أقلعت‭ ‬وعلى‭ ‬متنها‭ ‬السجناء‭ ‬الخمسة‭ ‬واثنان‭ ‬من‭ ‬أقربائهم‭ ‬برفقة‭ ‬السفير‭ ‬القطري‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬طهران،‭ ‬متجهة‭ ‬نحو‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭. ‬

وفي‭ ‬واشنطن،‭ ‬أكّد‭ ‬مسؤول‭ ‬أميركي‭ ‬أن‭ ‬الأميركيين‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬غادروا‭ ‬طهران‭ ‬بالفعل‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬وصل‭ ‬إيرانيان‭ ‬افرجت‭ ‬عنهما‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الإيرانية‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬معتقلين‭ ‬إيرانيين‭ ‬هما‭ ‬مهرداد‭ ‬معين‭ ‬أنصاري‭ ‬ورضا‭ ‬سرهنك‭ ‬بور،‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهما‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬السجناء‭ ‬الإيرانيين‭ ‬والأميركيين‭ ‬ويعتزمان‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬إيران،‭ ‬وصلا‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬السجناء‭ ‬الثلاثة‭ ‬الآخرين‭ ‬أيضا‭ ‬غير‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭. ‬وكان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أسبوعي‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مواطني‭ ‬طهران‭ ‬الخمسة‭ ‬‮«‬سيعود‭ ‬اثنان‭ ‬الى‭ ‬إيران،‭ ‬وآخر‭ ‬سيذهب‭ ‬الى‭ ‬بلد‭ ‬آخر‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬عائلته‭ ‬فيه،‭ ‬وسيبقى‭ ‬اثنان‮»‬‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وأفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬أميركي‭ ‬بأن‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬منح‭ ‬العفو‭ ‬للإيرانيين‭ ‬الخمسة‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬مسجونين‭ ‬أو‭ ‬ينتظرون‭ ‬المحاكمة‭ ‬بتهم‭ ‬جرائم‭ ‬‮«‬غير‭ ‬عنيفة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬كبير‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬فرضت‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الايرانية‭ ‬والرئيس‭ ‬السابق‭ ‬احمدي‭ ‬نجاد‮»‬‭. ‬

وقبل‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬التبادل،‭ ‬قال‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬فرزين‭ ‬إنّ‭ ‬طهران‭ ‬تلقّت‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬القطرية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬حسابات‭ ‬ستة‭ ‬بنوك‭ ‬إيرانية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اليوم‭ ‬إيداع‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬5 ‭,‬ 573 ‭,‬ 492 ‭,‬ 000‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬المصارف‭ ‬الإيرانية‭ ‬لدى‭ ‬مصرفين‭ ‬قطريين‮»‬‭. ‬

والأصول‭ ‬المفرج‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬أموال‭ ‬مستحقة‭ ‬لإيران‭ ‬بموجب‭ ‬بيع‭ ‬نفط‭ ‬الى‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭. ‬لكنّ‭ ‬سيول‭ ‬جمّدتها‭ ‬مذ‭ ‬انسحبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أحاديا‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭ ‬وأعادت‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيرانية‭. ‬وأشار‭ ‬فرزين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬دعوى‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬ضد‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لعدم‭ ‬إتاحة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬وانخفاض‭ ‬قيمتها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعويضات‮»‬‭. ‬

في‭ ‬الدوحة،‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطّلعة‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التبادل‭ ‬إنّ‭ ‬المواطنين‭ ‬الأميركيين‭ ‬سيخضعون‭ ‬لفحص‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬قبل‭ ‬مغادرتهم‭ ‬قطر‭. ‬ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يسافر‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن،‭ ‬بينما‭ ‬سيتوجه‭ ‬الخامس‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬أخرى‭. ‬ويتزامن‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الزيارة‭ ‬المرتقبة‭ ‬للرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الى‭ ‬نيويورك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬ومن‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬سياماك‭ ‬نمازي‭ ‬الذي‭ ‬يمضي‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬عقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬لإدانته‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬التجسس‮»‬‭ ‬لحساب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وتشمل‭ ‬أيضًا‭ ‬قائمة‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬عماد‭ ‬شرقي‭ ‬المدان‭ ‬بالسجن‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬لإدانته‭ ‬بتهمة‭ ‬بالتجسس،‭ ‬ومراد‭ ‬طهباز‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬أيضا‭ ‬الجنسية‭ ‬البريطانية‭ ‬وحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬10‭ ‬أعوام‭ ‬أيضا‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬التآمر‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬وهؤلاء‭ ‬الثلاثة‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسية‭ ‬المزدوجة‭. ‬الى‭ ‬ذلك،‭ ‬فضّل‭ ‬الاثنان‭ ‬الآخران‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويتهما‭.‬