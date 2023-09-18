جهود وطنية مشرفة لرجال سلاح الجو الملكي الملك يهنئ بانضمام طائرات إف-16 ((بلوك 70)) إلى الخدمة

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تقديره لما يبذله رجال سلاح الجو الملكي البحريني البواسل من جهود وطنية مشرفة بعزيمة صادقة وما يتسمون به من جاهزية قتالية ومهارة رفيعة، متكاتفين صفًا واحدا مع إخوانهم من رجال قوة دفاع البحرين الشجعان لأداء رسالتهم الوطنية السامية دفاعا عن الوطن ومكتسباته الحضارية وأمن مواطنيه رافعين راية وطنهم شامخة في كل الواجبات التي توكل لهم، مهنئاً جلالته جميع منتسبي السلاح على انضمام طائرات إف-16 (بلوك
70) والتي تعد الأكفأ والأحدث في العالم وذلك للخدمة في سلاح الجو الملكي البحريني ضمن خطط التطوير المتواصل لجميع أسلحة قوة الدفاع، مشيداً جلالته بالتعاون العسكري المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في أمن المنطقة والسلم الدولي وحماية الملاحة وتدفق إمدادات الطاقة والتجارة الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك لدى تفضل جلالته بزيارة سلاح الجو الملكي البحريني أمس حيث كان في مقدمة مستقبلي جلالته المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، يرافق جلالته الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، كما كان في الاستقبال الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني، وعدد من كبار ضباط السلاح.
وأعرب قائد السلاح في كلمته عن عظيم شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعم واهتمام جلالته المتواصل وأن هذا الدعم هو موضع تقدير واعتزاز جميع منتسبي سلاح الجو الملكي البحريني، كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام الذي يوليه سموه لسلاح الجو الملكي البحريني.
وأثنى قائد سلاح الجو الملكي البحريني على الدعم والمتابعة المستمرة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لهذا السلاح.
كما قدم قائد السلاح لجلالة الملك المعظم إيجازا حول استمرار تزويد هذا السلاح بأحدث وأرقى المنظومات العسكرية المتكاملة في إطار التعزيز المتواصل لقدرات مختلف أسلحة ووحدات قوة الدفاع.
بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بالسلام على عدد من طياري السلاح، حيث تشرفوا بالتقاط صورة تذكارية مع جلالته وكلفهم بنقل تحياته وتقديره لجميع ضباط وضباط صف وأفراد السلاح، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.
تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة لسلاح الجو الملكي البحريني أمس وكان في مقدمة مستقبلي جلالته المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، يرافق جلالته الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، كما كان في الاستقبال الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني، وعدد من كبار ضباط السلاح.
وفي بداية الزيارة ألقى قائد سلاح الجو الملكي البحريني كلمة ترحيبية بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتكرم بهذه الزيارة.
وأعرب قائد السلاح في كلمته عن عظيم شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم واهتمام جلالته المتواصل وأن هذا الدعم هو موضع تقدير واعتزاز جميع منتسبي سلاح الجو الملكي البحريني، كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء للاهتمام الذي يوليه سموه لسلاح الجو الملكي البحريني.
وأثنى قائد سلاح الجو الملكي البحريني على الدعم والمتابعة المستمرة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لهذا السلاح.
كما قدم قائد السلاح لجلالة الملك المعظم إيجازاً حول استمرار تزويد هذا السلاح بأحدث وارقى المنظومات العسكرية المتكاملة في إطار التعزيز المتواصل لقدرات مختلف أسلحة ووحدات قوة الدفاع.
بعد ذلك مرت عدد من طائرات السلاح أمام المنصة ترحيباً بمقدم جلالته.
وقد أعرب جلالة الملك المعظم عن تقديره لما يبذله رجال سلاح الجو الملكي البحريني البواسل من جهود وطنية مشرفة بعزيمة صادقة وما يتسمون به من جاهزية قتالية ومهارة رفيعة، متكاتفين صفاً واحداً مع إخوانهم من رجال قوة دفاع البحرين الشجعان لأداء رسالتهم الوطنية السامية دفاعاً عن الوطن ومكتسباته الحضارية وأمن مواطنيه رافعين راية وطنهم شامخة في كل الواجبات التي توكل لهم، مهنئاً جلالته جميع منتسبي السلاح على انضمام طائرات F -16 (بلوك
70) والتي تعد الأكفأ والأحدث في العالم وذلك للخدمة في سلاح الجو الملكي البحريني ضمن خطط التطوير المتواصل لجميع اسلحة قوة الدفاع، مشيداً جلالته بالتعاون العسكري المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في أمن المنطقة والسلم الدولي وحماية الملاحة وتدفق إمدادات الطاقة والتجارة الإقليمية والعالمية.
بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بالسلام على عدد من طياري السلاح، حيث تشرفوا بالتقاط صورة تذكارية مع جلالته وكلفهم بنقل تحياته وتقديره لجميع ضباط وضباط صف وأفراد السلاح، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.
MENAFN18092023000055011008ID1107094063