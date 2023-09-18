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جهود وطنية مشرفة لرجال سلاح الجو الملكي الملك يهنئ بانضمام طائرات إف-16 ((بلوك 70)) إلى الخدمة

9/18/2023 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لما‭ ‬يبذله‭ ‬رجال‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬البواسل‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وطنية‭ ‬مشرفة‭ ‬بعزيمة‭ ‬صادقة‭ ‬وما‭ ‬يتسمون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جاهزية‭ ‬قتالية‭ ‬ومهارة‭ ‬رفيعة،‭ ‬متكاتفين‭ ‬صفًا‭ ‬واحدا‭ ‬مع‭ ‬إخوانهم‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الشجعان‭ ‬لأداء‭ ‬رسالتهم‭ ‬الوطنية‭ ‬السامية‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬ومكتسباته‭ ‬الحضارية‭ ‬وأمن‭ ‬مواطنيه‭ ‬رافعين‭ ‬راية‭ ‬وطنهم‭ ‬شامخة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الواجبات‭ ‬التي‭ ‬توكل‭ ‬لهم،‭ ‬مهنئاً‭ ‬جلالته‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬السلاح‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬طائرات‭ ‬إف‭-‬16‭ (‬بلوك‭
‬70‭) ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬الأكفأ‭ ‬والأحدث‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وذلك‭ ‬للخدمة‭ ‬في‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬ضمن‭ ‬خطط‭ ‬التطوير‭ ‬المتواصل‭ ‬لجميع‭ ‬أسلحة‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع،‭ ‬مشيداً‭ ‬جلالته‭ ‬بالتعاون‭ ‬العسكري‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬والسلم‭ ‬الدولي‭ ‬وحماية‭ ‬الملاحة‭ ‬وتدفق‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬والتجارة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭. ‬



جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بزيارة‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬أمس‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬جلالته‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬يرافق‭ ‬جلالته‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬السلاح‭.‬



وأعرب‭ ‬قائد‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬جلالته‭ ‬المتواصل‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬هو‭ ‬موضع‭ ‬تقدير‭ ‬واعتزاز‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭.‬

وأثنى‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬السلاح‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬قائد‭ ‬السلاح‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إيجازا‭ ‬حول‭ ‬استمرار‭ ‬تزويد‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬بأحدث‭ ‬وأرقى‭ ‬المنظومات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتكاملة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعزيز‭ ‬المتواصل‭ ‬لقدرات‭ ‬مختلف‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭.‬

‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالسلام‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طياري‭ ‬السلاح،‭ ‬حيث‭ ‬تشرفوا‭ ‬بالتقاط‭ ‬صورة‭ ‬تذكارية‭ ‬مع‭ ‬جلالته‭ ‬وكلفهم‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬ضباط‭ ‬وضباط‭ ‬صف‭ ‬وأفراد‭ ‬السلاح،‭ ‬متمنياً‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬



تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بزيارة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬أمس‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬جلالته‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬يرافق‭ ‬جلالته‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬السلاح‭.‬


وفي‭ ‬بداية‭ ‬الزيارة‭ ‬ألقى‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬بتفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالتكرم‭ ‬بهذه‭ ‬الزيارة‭.‬

وأعرب‭ ‬قائد‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬جلالته‭ ‬المتواصل‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬هو‭ ‬موضع‭ ‬تقدير‭ ‬واعتزاز‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭.‬

وأثنى‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬السلاح‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬قائد‭ ‬السلاح‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إيجازاً‭ ‬حول‭ ‬استمرار‭ ‬تزويد‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬بأحدث‭ ‬وارقى‭ ‬المنظومات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتكاملة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعزيز‭ ‬المتواصل‭ ‬لقدرات‭ ‬مختلف‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭.‬

‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬مرت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬السلاح‭ ‬أمام‭ ‬المنصة‭ ‬ترحيباً‭ ‬بمقدم‭ ‬جلالته‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لما‭ ‬يبذله‭ ‬رجال‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬البواسل‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وطنية‭ ‬مشرفة‭ ‬بعزيمة‭ ‬صادقة‭ ‬وما‭ ‬يتسمون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جاهزية‭ ‬قتالية‭ ‬ومهارة‭ ‬رفيعة،‭ ‬متكاتفين‭ ‬صفاً‭ ‬واحداً‭ ‬مع‭ ‬إخوانهم‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الشجعان‭ ‬لأداء‭ ‬رسالتهم‭ ‬الوطنية‭ ‬السامية‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬ومكتسباته‭ ‬الحضارية‭ ‬وأمن‭ ‬مواطنيه‭ ‬رافعين‭ ‬راية‭ ‬وطنهم‭ ‬شامخة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الواجبات‭ ‬التي‭ ‬توكل‭ ‬لهم،‭ ‬مهنئاً‭ ‬جلالته‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬السلاح‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬طائرات‭ ‬ F -16‭ (‬بلوك‭
‬70‭) ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬الأكفأ‭ ‬والأحدث‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وذلك‭ ‬للخدمة‭ ‬في‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬ضمن‭ ‬خطط‭ ‬التطوير‭ ‬المتواصل‭ ‬لجميع‭ ‬اسلحة‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع،‭ ‬مشيداً‭ ‬جلالته‭ ‬بالتعاون‭ ‬العسكري‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬والسلم‭ ‬الدولي‭ ‬وحماية‭ ‬الملاحة‭ ‬وتدفق‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬والتجارة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭. ‬

‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالسلام‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طياري‭ ‬السلاح،‭ ‬حيث‭ ‬تشرفوا‭ ‬بالتقاط‭ ‬صورة‭ ‬تذكارية‭ ‬مع‭ ‬جلالته‭ ‬وكلفهم‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬ضباط‭ ‬وضباط‭ ‬صف‭ ‬وأفراد‭ ‬السلاح،‭ ‬متمنياً‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬


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