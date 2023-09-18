مجلس الوزراء: تقدم نوعي في العلاقات مع أمريكا بعد توقيع الاتفاقية الشاملة

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشار‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬النهج‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬تتبناه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقف‭ ‬والظروف‭ ‬وفق‭ ‬رؤى‭ ‬وتوجهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬وآخرها‭ ‬ما‭ ‬تفضل‭ ‬به‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬ضحايا‭ ‬الفيضانات‭ ‬والسيول‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أصدق‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬لدولة‭ ‬ليبيا‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الفيضانات‭ ‬والسيول،‭ ‬وعن‭ ‬تمنياته‭ ‬للمصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬وعودة‭ ‬المفقودين‭ ‬إلى‭ ‬مناطقهم‭ ‬سالمين،‭ ‬فيما‭ ‬تابع‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬اتخذته‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ثم‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬ونتائج‭ ‬اللقاءات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬سموه‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التاريخية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ستشهد‭ ‬تقدمًا‭ ‬نوعيًا‭ ‬بتوقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬لما‭ ‬تمثله‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬مرتكز‭ ‬ثابت‭ ‬لدفع‭ ‬التعاون‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للمنطقة‭ ‬بما‭ ‬يفتح‭ ‬مسارات‭ ‬أوسع‭ ‬للتنمية،‭ ‬واطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬بشأن‭ ‬زيارة‭ ‬سموه‭ ‬الرسمية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

بعدها‭ ‬رحب‭ ‬المجلس‭ ‬بجهود‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬بتوجيه‭ ‬دعوة‭ ‬لوفد‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬لزيارة‭ ‬الرياض‭ ‬لاستكمال‭ ‬اللقاءات‭ ‬والنقاشات،‭ ‬نحو‭ ‬وقف‭ ‬شامل‭ ‬ودائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتوسيعها،‭ ‬وبحث‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬مستدام‭ ‬ومقبول‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬اليمنية‭ ‬كافة‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مجدداً‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعم‭ ‬للمبادرة‭ ‬السعودية‭ ‬المعلنة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2021م‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ملكاً‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬السلام‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬يلتقي‭ ‬حولها‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬وتكريس‭ ‬التعايش‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬تنويه‭ ‬المجلس‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للسلام‭.‬

بعدها‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

أولاً‭: ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬التالية‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬بشأن‭ ‬نتائج‭ ‬الإقفال‭ ‬نصف‭ ‬السنوي‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بإصدار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

3‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬المباني‭.‬

4‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شئون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ووزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الطاقة‭.‬

5‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ ‬والوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬المشتركة‭ ‬للأنباء‭ (‬ A ‭).‬

6‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وجامعة‭ ‬السلطان‭ ‬قابوس‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والبحثي‭.‬

7‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بشأن‭ ‬استملاك‭ ‬عقار‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭.‬

8‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اقتراحين‭ ‬برغبة‭ ‬واقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

ثم‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

1‭. ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

2‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬26‭ ‬للجنة‭ ‬الوزراء‭ ‬المعنيين‭ ‬بشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

3‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬بودابست‭ ‬الديموغرافية‭ ‬الخامسة‭.‬

4‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الوزارية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬الخاصة‭ ‬بقطاعي‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭.‬