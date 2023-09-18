Tuesday, 19 September 2023 03:03 GMT

مجلس الوزراء: تقدم نوعي في العلاقات مع أمريكا بعد توقيع الاتفاقية الشاملة

9/18/2023 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس،‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشار‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬النهج‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬تتبناه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقف‭ ‬والظروف‭ ‬وفق‭ ‬رؤى‭ ‬وتوجهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬وآخرها‭ ‬ما‭ ‬تفضل‭ ‬به‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬ضحايا‭ ‬الفيضانات‭ ‬والسيول‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أصدق‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬لدولة‭ ‬ليبيا‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الفيضانات‭ ‬والسيول،‭ ‬وعن‭ ‬تمنياته‭ ‬للمصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬وعودة‭ ‬المفقودين‭ ‬إلى‭ ‬مناطقهم‭ ‬سالمين،‭ ‬فيما‭ ‬تابع‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬اتخذته‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ثم‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬ونتائج‭ ‬اللقاءات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬سموه‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التاريخية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ستشهد‭ ‬تقدمًا‭ ‬نوعيًا‭ ‬بتوقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬لما‭ ‬تمثله‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬مرتكز‭ ‬ثابت‭ ‬لدفع‭ ‬التعاون‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للمنطقة‭ ‬بما‭ ‬يفتح‭ ‬مسارات‭ ‬أوسع‭ ‬للتنمية،‭ ‬واطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬بشأن‭ ‬زيارة‭ ‬سموه‭ ‬الرسمية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

بعدها‭ ‬رحب‭ ‬المجلس‭ ‬بجهود‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬بتوجيه‭ ‬دعوة‭ ‬لوفد‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬لزيارة‭ ‬الرياض‭ ‬لاستكمال‭ ‬اللقاءات‭ ‬والنقاشات،‭ ‬نحو‭ ‬وقف‭ ‬شامل‭ ‬ودائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتوسيعها،‭ ‬وبحث‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬مستدام‭ ‬ومقبول‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬اليمنية‭ ‬كافة‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مجدداً‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعم‭ ‬للمبادرة‭ ‬السعودية‭ ‬المعلنة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2021م‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ملكاً‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬السلام‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬يلتقي‭ ‬حولها‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬وتكريس‭ ‬التعايش‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬تنويه‭ ‬المجلس‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للسلام‭.‬

بعدها‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

أولاً‭: ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬التالية‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬بشأن‭ ‬نتائج‭ ‬الإقفال‭ ‬نصف‭ ‬السنوي‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بإصدار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

3‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬المباني‭.‬

4‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شئون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ووزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الطاقة‭.‬

5‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ ‬والوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬المشتركة‭ ‬للأنباء‭ (‬ A ‭).‬

6‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وجامعة‭ ‬السلطان‭ ‬قابوس‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والبحثي‭.‬

7‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بشأن‭ ‬استملاك‭ ‬عقار‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭.‬

8‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اقتراحين‭ ‬برغبة‭ ‬واقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

ثم‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

1‭. ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

2‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬26‭ ‬للجنة‭ ‬الوزراء‭ ‬المعنيين‭ ‬بشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

3‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬بودابست‭ ‬الديموغرافية‭ ‬الخامسة‭.‬

4‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الوزارية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬الخاصة‭ ‬بقطاعي‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭.‬

MENAFN18092023000055011008ID1107094062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث