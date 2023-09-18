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البحرين تؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية

9/18/2023 7:21:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حول‭ ‬‮«‬جهود‭ ‬يوم‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬آفاق‭ ‬إحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬تنسيق‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬الأوروبي‭ ‬تجاه‭ ‬تدارس‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وتأثيراته‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتخفيف‭ ‬حدة‭ ‬التوتر،‭ ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭.‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬خلال‭ ‬مداخلته‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬ضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬دائم‭ ‬وشامل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وفقًا‭ ‬لمبدأ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمبادرة‭ ‬التي‭ ‬تبنتها‭ ‬الدول‭ ‬المنظمة‭ ‬لهذا‭ ‬الاجتماع،‭ ‬باعتبارها‭ ‬تستهدف‭ ‬إعادة‭ ‬تنشيط‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬السبل‭ ‬الممكنة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬ودائم‭ ‬وشامل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬والسلام‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بادرت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بتنظيم‭ ‬ورشة‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الازدهار‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ألقت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ومستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للشعبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬مصونًا‭ ‬بالأمن‭ ‬والكرامة‭ ‬والازدهار‭ ‬والفرص،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اتخذت‭ ‬خطوة‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬الإبراهيمية،‭ ‬وتأسيس‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مستهدفة‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬وتنسيقها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

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