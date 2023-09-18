تحت رعاية وزير الإعلام.. إطلاق (جائزة المواهب الإعلامية 2023)

تحت رعاية وزير الإعلام.. إطلاق (جائزة المواهب الإعلامية 2023)
التاريخ
9/18/2023 7:21:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الإعلام إطلاق (جائزة المواهب الإعلامية 2023) تحت رعاية الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام بهدف استكشاف المواهب الإعلامية البحرينية الشابة، وتمكينها من تقديم إنتاج إعلامي احترافي، وذلك ضمن رؤية الوزارة في تطوير الحراك الإعلامي السمعي والبصري، والارتقاء بمهارات العاملين في مجالاته، ودعم الكوادر البحرينية الإعلامية.
وبهذه المناسبة صرّح وزير الإعلام بأهمية التدريب وتعزيز الكوادر الإعلامية الشابة على اعتبار أن الموهبة هي إحدى أهم اللبنات الأساسية للإبداع، وإيماناً بأن رعايتها والاهتمام بها بشكل مبكر يسهمان في عملية تنميتها ونضوجها، كما شكر صندوق العمل «تمكين» على دعمه الدائم للمبادرات الإعلامية التي تسهم في تعزيز قدرات الشباب البحريني، وتمنى أن تثمر هذه الجائزة فتح آفاق جديدة للشباب الواعد بعد شهرين من التدريب المكثف برفقة أخصائيين في المجالات الإعلامية.
وتهدف الجائزة التي يتم تنظيمها بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل »تمكين« إلى كشف المواهب الإعلامية في مجال الإعداد والتقديم لإثراء المحتوى المسموع والمرئي، من خلال تأهيل هذه المواهب للسوق الإعلامي المحلي والإقليمي.
وتندرج الجائزة تحت مبادرات مختبر المبدعين الذي أطلقته وزارة الإعلام في العام الماضي وتركز في نسختها لهذا العام على موضوع تقديم وإعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية المنوعة (داخل الاستديو وخارجه)، وتضم الجائزة مسابقتين، الأولى في مجال الإعداد والتقديم باللغة العربية، والثانية في مجال الإعداد والتقديم باللغة الإنجليزية.
وسيكون باب التقديم للجائزة مفتوحاً خلال الفترة 17 - 30 سبتمبر الجاري، وبعدها تقوم لجنة التحكيم باختيار أفضل 30 متقدمًا، يتم إشراكهم في برنامج تدريبي مكثف لمدة 8 أسابيع تختتم بتقديم مشروع نهائي، ومن ثم يعلن أفضل المشاركين خلال شهر ديسمبر 2023.
ويتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المجالات، وهي: التعرف على عالم الإعلام والمهن الإعلامية ولقاء الملهمين، أخلاقيات الإعلامي وميثاق شرف المهنة، فن الإعداد، الإلقاء ومخارج الحروف للغتين العربية والإنجليزية، فن التقديم، المراسلة (التقديم من خارج الاستديو)، الحوار وفن المقابلة الإذاعية والتلفزيونية، وتقديم المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي.
أما بالنسبة لشروط التقدم للجائزة فهي أن يكون المتقدم ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا وألا يكون قد سبق له تقديم البرامج في الإذاعة والتلفزيون، وأن يجتاز الاختبارات التأهيلية ومقابلات لجنة التحكيم.
ويتم التقدم للمشاركة في الجائزة عبر رابط التسجيل في الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام بحيث يختار المتسابق إما التقدم للمسابقة المقامة باللغة العربية أو المسابقة المقامة باللغة الإنجليزية، مع ضرورة أن يتم إرفاق مقطع فيديو لا يتجاوز ثلاث دقائق يتحدث فيه المتقدم عن موضوع من اختياره.
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