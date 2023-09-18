تحت رعاية وزير الإعلام.. إطلاق (جائزة المواهب الإعلامية 2023)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّح‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بأهمية‭ ‬التدريب‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكوادر‭ ‬الإعلامية‭ ‬الشابة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬الموهبة‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬اللبنات‭ ‬الأساسية‭ ‬للإبداع،‭ ‬وإيماناً‭ ‬بأن‭ ‬رعايتها‭ ‬والاهتمام‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬مبكر‭ ‬يسهمان‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تنميتها‭ ‬ونضوجها،‭ ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬الدائم‭ ‬للمبادرات‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وتمنى‭ ‬أن‭ ‬تثمر‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للشباب‭ ‬الواعد‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬المكثف‭ ‬برفقة‭ ‬أخصائيين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الإعلامية‭. ‬

وتهدف‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬بشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮»‬تمكين‮«‬‭ ‬إلى‭ ‬كشف‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعداد‭ ‬والتقديم‭ ‬لإثراء‭ ‬المحتوى‭ ‬المسموع‭ ‬والمرئي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأهيل‭ ‬هذه‭ ‬المواهب‭ ‬للسوق‭ ‬الإعلامي‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭.‬

وتندرج‭ ‬الجائزة‭ ‬تحت‭ ‬مبادرات‭ ‬مختبر‭ ‬المبدعين‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وتركز‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬تقديم‭ ‬وإعداد‭ ‬البرامج‭ ‬الإذاعية‭ ‬والتلفزيونية‭ ‬المنوعة‭ (‬داخل‭ ‬الاستديو‭ ‬وخارجه‭)‬،‭ ‬وتضم‭ ‬الجائزة‭ ‬مسابقتين،‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعداد‭ ‬والتقديم‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعداد‭ ‬والتقديم‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭.‬

وسيكون‭ ‬باب‭ ‬التقديم‭ ‬للجائزة‭ ‬مفتوحاً‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬17‭ - ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وبعدها‭ ‬تقوم‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬باختيار‭ ‬أفضل‭ ‬30‭ ‬متقدمًا،‭ ‬يتم‭ ‬إشراكهم‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬مكثف‭ ‬لمدة‭ ‬8‭ ‬أسابيع‭ ‬تختتم‭ ‬بتقديم‭ ‬مشروع‭ ‬نهائي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يعلن‭ ‬أفضل‭ ‬المشاركين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

ويتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬وهي‭: ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬عالم‭ ‬الإعلام‭ ‬والمهن‭ ‬الإعلامية‭ ‬ولقاء‭ ‬الملهمين،‭ ‬أخلاقيات‭ ‬الإعلامي‭ ‬وميثاق‭ ‬شرف‭ ‬المهنة،‭ ‬فن‭ ‬الإعداد،‭ ‬الإلقاء‭ ‬ومخارج‭ ‬الحروف‭ ‬للغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية،‭ ‬فن‭ ‬التقديم،‭ ‬المراسلة‭ (‬التقديم‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الاستديو‭)‬،‭ ‬الحوار‭ ‬وفن‭ ‬المقابلة‭ ‬الإذاعية‭ ‬والتلفزيونية،‭ ‬وتقديم‭ ‬المحتوى‭ ‬لوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لشروط‭ ‬التقدم‭ ‬للجائزة‭ ‬فهي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المتقدم‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬عامًا‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون،‭ ‬وأن‭ ‬يجتاز‭ ‬الاختبارات‭ ‬التأهيلية‭ ‬ومقابلات‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭.‬

ويتم‭ ‬التقدم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬عبر‭ ‬رابط‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لوزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬بحيث‭ ‬يختار‭ ‬المتسابق‭ ‬إما‭ ‬التقدم‭ ‬للمسابقة‭ ‬المقامة‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬أو‭ ‬المسابقة‭ ‬المقامة‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إرفاق‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬يتحدث‭ ‬فيه‭ ‬المتقدم‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬من‭ ‬اختياره‭. ‬