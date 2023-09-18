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نائب الملك يتابع مجريات تمرين درب الأمان 3

9/18/2023 3:11:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تابع نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الاثنين في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مجريات تمرين“درب الأمان 3′′، الذي ينفذه المركز بالشراكة مع الوزارات المعنية والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ومؤسسات من القطاعين العام والخاص ومؤسسات مجتمع مدني على مدار يومين.
واطلع سموه، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس إدارة المركز، على محاور الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل، حيث إن التمرين يحاكي الإجراءات المتخذة من قبل جميع المؤسسات المعنية في حال وقوع زلزال وآليات التعامل مع تداعياته.
واستمع سموه، إلى إيجاز قدمه نائب سمو رئيس المركز العميد الركن حاتم الزعبي حول الإجراءات التنفيذية لمحاور الخطة الوطنية للتعامل مع تداعيات حدوث الزلازل.

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