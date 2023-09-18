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جلسة حوارية في الكرك عن تعزيز دور المرأة سياسيا

9/18/2023 3:11:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نظم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني فرع الكرك، بالتعاون مع جمعية عبق الجنوب الخيرية، اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية والأحزاب.
وقالت رئيسة التجمع ميسون مبيضين، ان الجلسة جاءت ضمن البرامج الذي ينفذ في المحافظات كافة، من قبل المعهد الديمقراطي الوطني للتوعية.

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