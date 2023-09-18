جلسة حوارية في الكرك عن تعزيز دور المرأة سياسيا

جلسة حوارية في الكرك عن تعزيز دور المرأة سياسيا
التاريخ
9/18/2023 3:11:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- نظم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني فرع الكرك، بالتعاون مع جمعية عبق الجنوب الخيرية، اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية والأحزاب.
وقالت رئيسة التجمع ميسون مبيضين، ان الجلسة جاءت ضمن البرامج الذي ينفذ في المحافظات كافة، من قبل المعهد الديمقراطي الوطني للتوعية.
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