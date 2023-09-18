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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طوباس عند حاجز الحمرا العسكري

9/18/2023 3:11:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، شابين من طوباس، عند حاجز الحمرا العسكري في الأغوار.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين سلمان عاطف سياجات (27 عاما) ويوسف ساطي أبو عامر (35 عاما)، أثناء مرورهما عبر الحاجز، خلال عودتهما من عملهما في الأغوار.

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