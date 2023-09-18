الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طوباس عند حاجز الحمرا العسكري
التاريخ
9/18/2023 3:11:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، شابين من طوباس، عند حاجز الحمرا العسكري في الأغوار.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين سلمان عاطف سياجات (27 عاما) ويوسف ساطي أبو عامر (35 عاما)، أثناء مرورهما عبر الحاجز، خلال عودتهما من عملهما في الأغوار.
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