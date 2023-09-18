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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية

9/18/2023 3:11:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، فرض واشنطن عقوبات على الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ووزارة الاستخبارات الإيرانية.
وقال جو بايدن في بيان: "اليوم نفرض عقوبات على الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ووزارة الاستخبارات الإيرانية، لتورطهما في اعتقالات غير قانونية.. وسنواصل محاسبة إيران على أعمالها الاستفزازية في المنطقة".
كما دعا بايدن طهران إلى "تقديم استفسارات كاملة عما حدث لـ (المواطن الأمريكي) روبرت ليفنسون".
تجدر الإشارة إلى أن روبرت ليفنسون، اختفى في مارس عام 2007 ( كان عمره حينذاك 60 عاما) في منطقة جزيرة كوش الإيرانية.
كما عمل ليفنسون في مكتب التحقيقات الفيدرالي وكان متورطا في مسائل إجرامية، بما في ذلك مكافحة الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة.

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