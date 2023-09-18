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اختيار الملكة رانيا رئيساً عالمياً مشاركاً لمبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي

9/18/2023 3:11:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أُعلن اليوم الاثنين في نيويورك عن اختيار جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيساً عالمياً مشاركاً لمبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي (العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض) GAEA، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمبادرة.
وعبرت جلالتها عن فخرها بالانضمام إلى المبادرة كرئيس عالمي مشارك إلى جانب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب، وقالت نحن نتحمل معاً مسؤولية جماعية ونمتلك القدرة مجتمعين لتحقيق طموحاتنا المناخية.
وأضافت أنه منذ إعلان المنتدى الاقتصادي العالمي عن نيته إطلاق المبادرة خلال اجتماعه السنوي في كانون الثاني الماضي، شهد العالم عدداً من الكوارث الطبيعية وإعلان شهر تموز الماضي الشهر الأكثر سخونة في تاريخ الأرض المسجل.
وقالت جلالتها“تستمر درجة الحرارة في منطقتنا العربية بالارتفاع بواقع ضعفي المعدل العالمي، ويتوقع الخبراء أن الحرارة الشديدة ستجعل مناطق واسعة منها غير صالحة للعيش قبل نهاية القرن”. وأشارت إلى أن أقل من 2% من تمويل الأعمال الخيرية العالمية يذهب نحو المناخ والطبيعة، مؤكدة أنه“إذا كان الهدف النهائي للعمل الخيري هو إحداث فرق، فليس هناك مكان أفضل للبدء به من كوكبنا”.

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