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نجل الفنان أشرف مصيلحي ينعاه بكلمات مؤثرة أبكت متابعيه

9/18/2023 3:11:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شارك عدد كبير من نجوم الفن في مصر في تشييع جنازة الفنان أشرف مصيلحي بمسجد المشير طنطاوي، حتى مثواه الأخير، حيث توفي مساء أمس الأحد بعد صراع مديد مع المرض.

وانهارت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي في أثناء تشيع الجثمان عقب صلاة الظهر.
ونشر الفنان يوسف مصيلحي، نجل الفنان أشرف مصيلحي، صورة من جنازة والده صباح اليوم، من خلال خاصية الـ"ستوري"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستغرام"، ناعيًا والده بكلمات مؤثرة أبكت متابعيه.
وكتب نجل الفنان أشرف مصيلحي ناعيا والده: "اللهم اكتبه عندك من الصابرين، وزده يقينًا وحبًا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك، اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله.. وزوجة خيرًا من زوجته وقِهِ فتنة القبر وعذاب النار".

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