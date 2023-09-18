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العيسوي يلتقي عددا من الوفود بالديوان الملكي الهاشمي

9/18/2023 3:11:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الإثنين الموافق 18-9-2023 رئيسة مبادرة بصمة شباب الخير الدكتورة لينا خيري مصطفى ابو خضر واعضاء المبادرة ، كما التقى وفد من جمعية ديوان المحمود الخضير برئاسة رئيس الجمعية السيد باسم سليمان عليان الخضير ، ووفدا من جمعية شقبا الخيرية التنموية برئاسة الدكتور وليد المصري .

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