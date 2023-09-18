العيسوي يلتقي عددا من الوفود بالديوان الملكي الهاشمي
التاريخ
9/18/2023 3:11:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الإثنين الموافق 18-9-2023 رئيسة مبادرة بصمة شباب الخير الدكتورة لينا خيري مصطفى ابو خضر واعضاء المبادرة ، كما التقى وفد من جمعية ديوان المحمود الخضير برئاسة رئيس الجمعية السيد باسم سليمان عليان الخضير ، ووفدا من جمعية شقبا الخيرية التنموية برئاسة الدكتور وليد المصري .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN18092023000208011052ID1107092354
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.