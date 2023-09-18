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طبيب يوصي بهذه الفحوصات: تنقذك من أمراض القلب

9/18/2023 3:11:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هناك فحوصات لا يهتم بعض الأشخاص بإجرائها بشكل دوري، رغم أهميتها للكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب.

وقال شعبان إن قياس ضغط الدم من الاختبارات الطبية التي تساهم في الاطمئنان على صحة القلب، بالإضافة إلى:
- تحليل سكر الدم.
- تحليل كوليسترول والدهون الثلاثية بالدم.
وأوصى بإجراء هذه الفحوصات من حينٍ لآخر، وعرض نتائجها على الطبيب، مع ضرورة اتباع الإرشادات التالية، لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب:
- الامتناع عن السكر والدقيق الأبيض.
- التوقف عن تناول المشروبات الغازية.
- تقليل اللحوم الحمراء.
- الابتعاد عن اللحوم المصنعة.
- عدم طهي الطعام بالسمن الصناعي.
- اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الخضراوات والفواكه والمكسرات
- الإقلاع عن التدخين.
- تجنب الضغط العصبي قدر المستطاع.

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