طبيب يوصي بهذه الفحوصات: تنقذك من أمراض القلب

طبيب يوصي بهذه الفحوصات: تنقذك من أمراض القلب
التاريخ
9/18/2023 3:11:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- هناك فحوصات لا يهتم بعض الأشخاص بإجرائها بشكل دوري، رغم أهميتها للكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب.
وقال شعبان إن قياس ضغط الدم من الاختبارات الطبية التي تساهم في الاطمئنان على صحة القلب، بالإضافة إلى:
- تحليل سكر الدم.
- تحليل كوليسترول والدهون الثلاثية بالدم.
وأوصى بإجراء هذه الفحوصات من حينٍ لآخر، وعرض نتائجها على الطبيب، مع ضرورة اتباع الإرشادات التالية، لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب:
- الامتناع عن السكر والدقيق الأبيض.
- التوقف عن تناول المشروبات الغازية.
- تقليل اللحوم الحمراء.
- الابتعاد عن اللحوم المصنعة.
- عدم طهي الطعام بالسمن الصناعي.
- اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الخضراوات والفواكه والمكسرات
- الإقلاع عن التدخين.
- تجنب الضغط العصبي قدر المستطاع.
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