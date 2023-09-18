طبيب يوصي بهذه الفحوصات: تنقذك من أمراض القلب

وقال شعبان إن قياس ضغط الدم من الاختبارات الطبية التي تساهم في الاطمئنان على صحة القلب، بالإضافة إلى:

- تحليل سكر الدم.

- تحليل كوليسترول والدهون الثلاثية بالدم.

وأوصى بإجراء هذه الفحوصات من حينٍ لآخر، وعرض نتائجها على الطبيب، مع ضرورة اتباع الإرشادات التالية، لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب:

- الامتناع عن السكر والدقيق الأبيض.

- التوقف عن تناول المشروبات الغازية.

- تقليل اللحوم الحمراء.

- الابتعاد عن اللحوم المصنعة.

- عدم طهي الطعام بالسمن الصناعي.

- اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الخضراوات والفواكه والمكسرات

- الإقلاع عن التدخين.

- تجنب الضغط العصبي قدر المستطاع.