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إدارة الأزمات يوضح حول الاستجابة لسيناريو وقوع زلزال في الأردن

9/18/2023 3:11:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير الوحدة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات الاثنين، إنّه تم رصد معدل استجابة كوادر الدفاع المدني لسيناريو وقوع زلزال بقوة 6.2 في البحر الميت وشعر به بقطر 50 كيلومتر من مكان حدوثه خلال تمرين "درب الأمان 3" أسرع من معدل الاستجابة العالمي بـ 63 ثانية.
وأضاف النعيمات ، أن إدارة الأزمات خططت لاخلاء عشرات المدارس واليوم تجاوزنا خلال التمرين الـ 100 مدرسة؛ معتبرا ذلك إيجابي.
وبين وجود بعض صعوبات خلال التمرين، حيث إنّ بعض المؤسسات تباطئت في تقديم استجابتها؛ وهو أمر طبيعي في تمرين، مشيرا إلى أنه في بعض الاحيان يكون سبب التباطؤ متعمد، قائلا: "أحيانا نتأخر في إيصال المعلومة على أساس أن الاتصالات مقطوعة مثلا".

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