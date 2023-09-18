زاخاروفا تعلق على شكوى أوكرانيا ضد بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا في منظمة التجارة العالمية

زاخاروفا تعلق على شكوى أوكرانيا ضد بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا في منظمة التجارة العالمية
التاريخ
9/18/2023 3:11:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قرار أوكرانيا تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية حول حظر بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا دخول المنتجات الزراعية الأوكرانية أسواقها.
وكتبت زاخاروفا في منشور على "تلغرام"، يوم الاثنين: "هل هم يعرفون جميعا، أعني نظام كييف والاتحاد الأوروبي والناتو، أن بلينكن كان قبل أيام قلقا إزاء قضية الجوع في العالم وهو لم يجد أي شيء أفضل من إلقاء كل اللوم على عاتق روسيا؟".
وأضافت أن "هذه الألاعيب حول الحبوب الأوكرانية أسوأ من نكتة مبتذلة" متسائلة: "ما هي هذه التحركات التي لا نهاية لها للحكومات الغربية والاحتكارات التي تسيطر عليها في القطاع الزراعي، والتي تؤدي إلى المضاربات في سوق الأغذية؟".
وقالت إن "العالم تعب من ألاعيب الغرب حول الأمن الغذائي، التي تؤدي إلى كوارث عالمية وإفلاس المشاريع والمؤامرات في البورصات".
MENAFN18092023000208011052ID1107092349
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