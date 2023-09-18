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هل تناول بذور الرمان آمن؟

9/18/2023 3:11:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يشعر البعض من تناول بذور الرمان منعًا لحدوث أي اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك أو حتى تفاقم الأمر إلى حد انسداد الأمعاء.

فوائد بذور الرمان
يحتوي نصف كوب من بذور الرمان على 3.48 جرام من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز عمل الجهاز الهضمي بشكل سليم، والحفاظ على صحة الأمعاء.
يمكن أن يساعد تناول كميات كافية من الألياف الموجودة في بذور الرمان على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، ويتحكم في الوزن على المدى الطويل.
تعد بذور الرمان منخفضة السعرات الحرارية، فهناك حوالي 83 سعرة حرارية في كل 100 جرام من تلك البذور.
يمكن لبذور الرمان إضافة نكهة إلى الأطباق والسلطات مع الحصول على القليل من السعرات الحرارية، وقد تكون خيارًا للوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية بحد ذاتها.
هل بذور الرمان آمنة؟
تتميز بذور الرمان باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الصحية ومضادات الأكسدة، كذلك تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.
وتعتبر بذور الرمان آمنة بالنسبة للغالبية العظمى من البشر، ويمكن تناولها دون قلق، ولكن يجب الانتباه إلى أن الإفراط في تناولها قد يسبب انسدادًا معويًا في حالات نادرة، ويكون هذا الخطر أكبر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن.
ويُنصح بتناول كوب واحد فقط من بذور الرمان على مدار اليوم، للحصول على فوائدها الصحية وتجنب أي آثار جانبية.

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