إلكترونات الأرض تشكل الماء على القمر





ويقول الفريق بقيادة جامعة هاواي (UH) في مانوا، طبقاً لتقرير نشر في «روسيا اليوم»: إن فهم تركز المياه وتوزيعها على القمر أمر بالغ الأهمية لفهم تكوينها وتطورها، وتوفير الموارد المائية للاستكشاف البشري في المستقبل، كما أن هذا الكشف يقود إلى تبين وإزالة غموض الكثير من الظواهر الأخرى بالشأن. وقد نشرت الدراسة في مجلة «Nature Astronomy».