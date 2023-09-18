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إلكترونات الأرض تشكل الماء على القمر

9/18/2023 3:07:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اكتشف علماء أن الإلكترونات عالية الطاقة في طبقة بلازما الأرض تسهم في عمليات كثيرة تجري على سطح القمر، والأهم من ذلك أنها ربما ساعدت في تكوين الماء على سطح القمر.


ويقول الفريق بقيادة جامعة هاواي (UH) في مانوا، طبقاً لتقرير نشر في «روسيا اليوم»: إن فهم تركز المياه وتوزيعها على القمر أمر بالغ الأهمية لفهم تكوينها وتطورها، وتوفير الموارد المائية للاستكشاف البشري في المستقبل، كما أن هذا الكشف يقود إلى تبين وإزالة غموض الكثير من الظواهر الأخرى بالشأن. وقد نشرت الدراسة في مجلة «Nature Astronomy».

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