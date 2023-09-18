إلكترونات الأرض تشكل الماء على القمر

إلكترونات الأرض تشكل الماء على القمر
التاريخ
9/18/2023 3:07:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اكتشف علماء أن الإلكترونات عالية الطاقة في طبقة بلازما الأرض تسهم في عمليات كثيرة تجري على سطح القمر، والأهم من ذلك أنها ربما ساعدت في تكوين الماء على سطح القمر.
ويقول الفريق بقيادة جامعة هاواي (UH) في مانوا، طبقاً لتقرير نشر في «روسيا اليوم»: إن فهم تركز المياه وتوزيعها على القمر أمر بالغ الأهمية لفهم تكوينها وتطورها، وتوفير الموارد المائية للاستكشاف البشري في المستقبل، كما أن هذا الكشف يقود إلى تبين وإزالة غموض الكثير من الظواهر الأخرى بالشأن. وقد نشرت الدراسة في مجلة «Nature Astronomy».
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