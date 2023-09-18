5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر بالدم

فيما يلي 5 أسباب قد تؤدي إلى عدم انخفاض نسبة السكر في الدم.

-الجفاف

يلعب الماء دورًا حاسمًا في إدارة مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى ارتفاع تركيز السكر في الدم، حيث يحاول الجسم الحفاظ على الماء عن طريق تقليل التبول، عندما تصاب بالجفاف، تطلق الكليتان كمية أقل من الماء عن طريق البول، ونتيجة لذلك، لا يتم طرد السكر من نظامك بشكل فعال، هذا يمكن أن يسبب ارتفاعا في مستويات السكر في الدم، ولمنع ذلك تأكد من حصولك على كمية كافية من الماء طوال اليوم واهدف إلى شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

-تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل

تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل يمكن أن يجعل من الصعب السيطرة على مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي تناول الوجبات الخفيفة عالية الكربوهيدرات أو السكرية بالقرب من وقت النوم إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، خاصة إذا لم تمارس أي نشاط بدني بعد ذلك، تتباطأ عملية التمثيل الغذائي في الجسم أثناء الليل، مما يجعل من الصعب تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل فعال. ولمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم في وقت متأخر من الليل، حاول تجنب تناول الوجبات الخفيفة الثقيلة أو السكرية قبل النوم، إذا كنت تشعر بالجوع، فاختر وجبة خفيفة غنية بالبروتين ولا تسبب زيادة كبيرة في نسبة السكر في الدم.

-الكافيين الزائد

يمكن أن تؤثر القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين (المشروبات الغازية) على مستويات السكر في الدم، خاصة إذا تم تناولها بكميات زائدة، يمكن أن يسبب الكافيين حساسية للأنسولين، مما يزيد من صعوبة تنظيم نسبة السكر في الدم لجسمك، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي القهوة ومشروبات الطاقة عادة على كمية زائدة من السكر مما قد يساهم في زيادة مستويات السكر، إذا كنت من محبي شرب القهوة، فكر في تقليل تناول الكافيين ومراقبة مدى تأثيره على مستويات السكر في الدم. اختر شاي الأعشاب أو الماء بدلاً من ذلك.

-الأطعمة الخالية من السكر

ومن المهم الحذر من الأطعمة التي تحمل علامة "خالية من السكر"، على الرغم من أنها قد تبدو خيارًا جيدًا لإدارة نسبة السكر في الدم، إلا أن العديد من هذه المنتجات تحتوي على مواد تحلية صناعية أو كحول سكر، والتي لا يزال من الممكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم، بعض المحليات يمكن أن تسبب استجابة الأنسولين، على غرار السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. لذا، اقرأ الملصقات دائمًا وكن حذرًا من السكريات المخفية في الأطعمة التي تدعي أنها خالية من السكر، اختر الأطعمة الكاملة غير المصنعة بدلاً من ذلك لمراقبة مستويات السكر في الدم.

-نمط الحياة المستقر

نمط الحياة المستقر، الخالي من النشاط البدني المنتظم، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، تساعد التمارين الرياضية جسمك على استخدام الأنسولين بكفاءة أكبر، مما يسمح بتنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل، قلة النشاط البدني يمكن أن تؤدي إلى مقاومة الأنسولين، مما يجعل من الصعب السيطرة على مستويات السكر في الدم، لمحاربة ذلك قم بدمج التمارين الرياضية بانتظام في روتينك، بهدف ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة في الأسبوع، يمكن أن يساعد المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة بطريقة رائعة.

-السيطرة على مستويات السكر في الدم

للتحكم بفعالية في مستويات السكر في الدم، من الضروري إجراء بعض التغييرات في حياتك اليومية. ركز على دمج نظام غذائي متوازن غني بالحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والكثير من الفواكه والخضراوات، مارس أيضًا التمارين الرياضية بانتظام لتحسين حساسية الأنسولين والحفاظ على وزن صحي، تعلم كيفية ممارسة تقنيات تقليل التوتر مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا، يمكن أن يؤثر التوتر المزمن على مستويات السكر في الدم، لذا فإن إدارة التوتر أمر ضروري.

ملاحظة صحية: التوجيه الطبي فوق كل المعلومات. من المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية، مثل الطبيب أو اختصاصي تغذية مسجل، للحصول على مشورة وإرشادات شخصية حول إدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال.