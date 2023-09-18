2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 567 مبايعة بقيمة 1.88 مليار درهم منها 111 مبايعة للأراضي بقيمة 840.25 مليون درهم و456 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 79.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 77.69 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 69.07 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 46.26 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 137.01 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 81.96 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40.75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 52.72 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 87.83 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 79.93 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 688.9 مليون درهم منها 33 رهن أراض بقيمة 374.8 مليون درهم و122 رهن فلل وشقق بقيمة 314.1 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 254.34 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 73.29 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 44.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 20.18 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 9.27 مليون درهم.