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الأسهم الأمريكية تحت ضغط شركات الرقائق في انتظار قرار الفائدة

9/18/2023 3:00:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، اليوم، بضغط من تراجع أسهم شركات صناعة الرقائق وأسهم النمو بينما يترقب المتعاملون إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وقف رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مثلما تشير التوقعات.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 بواقع 5.19 نقاط أو 0.12%. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 5.95 نقاط أو 0.02 %، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 38.38 نقطة أو 0.28%.

وتراجع سهم «ارم» 6% وTSM التايوانية 3% وانفيديا 0.77%، كما انخفض سهم تسلا 3.13%.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة هذا الأسبوع. وسيحاول التجار الحصول على فكرة أفضل عن موقف البنك المركزي بشأن التضخم.

وقال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في LPL Financial: «إن الطريقة التي ينفذ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الإيقاف المؤقت أمر بالغ الأهمية لتوقعات أسعار الفائدة لشهري نوفمبر وديسمبر، ولكن ما إذا كان يتم تقديمه بميل متشدد أو متشدد هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق المالية».

وجاءت بيانات التضخم الأخيرة متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين. وبينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين أكثر من المتوقع، فإن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، مطابق للتقديرات. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بشكل طفيف أعلى من المتوقع في أغسطس، حيث ارتفع بنسبة 0.3 ٪ على أساس شهري، مقابل التقديرات البالغة 0.2%.

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