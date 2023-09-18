توقعات إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، اليوم الإثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ليلة واحدة من دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الماضية.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع شمل 17 محللاً أن يبقي البنك سعر الفائدة على الإيداع ثابتاً عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25% حين تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي. وتوقع خمسة محللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في حين توقع واحد أن يكون الرفع 200 نقطة أساس.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الماضي في الثالث من أغسطس رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في خطوة مفاجئة قالت إنها تهدف «لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم».

وتسارع التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 37.4% في أغسطس بعدما وصل أيضاً إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.6% في أغسطس، وهو أقل من 1.9% في يوليو و2.08% في يونيو.

وقالت آية زهير الخبيرة الاقتصادية لدى زيلا كابيتال «الأسباب الرئيسة وراء تثبيت أسعار الفائدة أن معدلات التضخم الأحدث جاءت الشهر الماضي أقل من المتوقع وأن سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الموازية».

وسعر الجنيه المصري ثابت عند نحو 30.9 جنيهاً مقابل الدولار منذ مارس بينما يجرى تداوله منذ شهور عند نحو 40 جنيهاً في السوق السوداء.

واستبعد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يبدو خفض قيمة العملة في تصريحات أدلى بها في يونيو قائلاً: إن هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين المصريين.

وقال محللون إنه مع انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير عن معدل التضخم، فإن رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف يبدو شبه مؤكد.

وقالت سارة سعادة من سي. آي كابيتال «حتى ثبت (البنك المركزي) سعر الفائدة هذه المرة، نتوقع رفعها لاحقاً أكثر من مرة. دورة الارتفاع لم تنتهِ بعد».