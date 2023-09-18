4.6 مرات حجم الطلب على سندات الإمارات

تلقت حكومة الإمارات طلبات لشراء السندات المقوّمة بالدولار التي طرحتها اليوم بقيمة إجمالية تجاوزت 7 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة السندات المطروحة نفسها 1.5 مليار دولار، بالمقارنة مع مبلغ مليار دولار كانت الحكومة تستهدف جمعه كحصيلة للطرح. ويمثل ذلك مؤشراً على الثقة العالمية الكبيرة باقتصاد الدولة، حيث بلغ حجم الطلب 4.6 مرات.

وبحسب الشروط النهائية للطرح، والتي نشرتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فسيحل أجل استحقاق سداد هذه السندات بعد 10 أعوام من الآن، وتحديداً بتاريخ الــ 25 من سبتمبر، 2033.

وأفادت الوكالة بأن السعر النهائي للسندات يبلغ 60 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية.

وأضافت الوكالة أن بنوك «أبوظبي التجاري»، «بي إن بي باريبا»، «سيتي جروب»، «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، «أبوظبي الأول»، «جولدمان ساكس»، «إتش إس بي سي»، «المشرق»، و«ميزوهو»، هي التي شاركت في الإعداد لصفقة بيع السندات، بتكليف من حكومة الإمارات.

ومن الجدير بالذكر أن هذه أول صفقة سندات دولارية تجريها حكومة الإمارات الاتحادية مرة منذ 15 شهراً، أي منذ شهر يونيو 2022.

وذكرت «بلومبرغ» أن الإمارات تسعى بقوة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والتمويل، كما تتطلع إلى إسراع وتيرة نموها الاقتصادي ومضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي إلى ما يتجاوز 800 مليار دولار بحلول نهاية العقد الجاري.