«جلفار» تبحث بيع صيدليات «بلانيت» مقابل 1 مليار درهم

تبحث شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» إمكانية بيع شبكة الصيدليات التابعة لها الممتدة عبر منطقة الشرق الأوسط، والمعروفة باسم «بلانيت»، في ظل الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحة في المنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر مُطلعة.

وأفادت الوكالة بأن «جلفار» تستعرض حالياً المُشترين المُحتملين لشبكة الصيدليات وتطلب سعراً يبلغ حوالي 1 مليار درهم «272 مليون دولار» موضحةً أن «إرنست أند يونغ» البريطانية للخدمات المهنية تتولى تقديم الخدمات الاستشارية بشأن الصفقة المُحتملة.



وذكرت الوكالة أن قطاع الرعاية الصحية شهد ازدهاراً على مدى العقد الماضي في منطقة الخليج العربي، على خلفية النمو الاقتصادي والذي شجّع دول المنطقة على زيادة الإنفاق على هذا القطاع، كما أدى إلى ارتفاع دخول الأفراد المنتمين إلى الطبقة المتوسطة.



ومن الجدير بالذكر أن «ألبن كابيتال» للخدمات الاستشارية قد توقعت في تقرير أصدرته في وقتٍ سابق من العام الجاري أن يسجل الإنفاق على الرعاية الصحية في المنطقة نمواً سنوياً 5.4% حتى يصل إلى 135.5 مليار دولار بحلول 2027.



