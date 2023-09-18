قفزة غير مسبوقة في أسعار الإيجارات في بريطانيا

سجل سوق العقارات في بريطانيا قفزة غير مسبوقة في أسعار الإيجارات، التي ارتفعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها في عشر سنوات على الأقل كما ارتفعت أسعار بيع العقارات في سبتمبر الجاري المرة الأولى في أربعة أشهر، بحسب تقريرين صدرا اليوم الإثنين.

وذكرت شركة هامبتون للتسويق العقاري أن أسعار الإيجارات ارتفعت في أغسطس الماضي بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مشيرة إلى أن متوسط سعر الإيجارات في بريطانيا بلغ 1300 جنيه إسترليني شهرياً وبزيادة قيمتها 140 جنيهاً إسترلينياً عن العام الماضي.

ومن جهة أخرى، أعلن موقع رايت موف للتسويق العقاري ارتفاع أسعار مبيعات العقارات في سبتمبر الجاري بنسبة 0.4%، في أول زيادة في الأسعار منذ مايو الماضي ولكن هذه النسبة جاءت أقل من الزيادة المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، إذ كانت أسعار العقارات ترتفع في شهر سبتمبر في السنوات العشر الماضي بنسبة 0.6% في المتوسط.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه البيانات تسلط الضوء على الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد البريطاني، وتثير قلق بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، وتزيد من الضغوط من أجل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق هذا الأسبوع.

كما تشير هذه البيانات إلى اضطرابات سوق العقارات في بريطانيا، والتي تؤثر بقوة في المستهلكين.



