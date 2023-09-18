حضور بارز لـ«البنك العربي المتحد» في معرض الإمارات للوظائف 2023

أعلن البنك العربي المتحد عن مشاركة بارزة في معرض الإمارات للوظائف «رؤية» 2023، الذي يوفر فرص عمل وتدريب للخريجين الإماراتيين الشباب والباحثين عن العمل، وسيقام المعرض في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وخلال المعرض يقدم البنك مجموعة من فرص العمل المتوفرة، ويوفر تعيينا فورياً للمواهب الإماراتية التي تحقق المتطلبات والشروط المطلوبة للوظيفة. وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك: يلتزم البنك العربي المتحد بدعم المبادرات الحكومية بشكل فعال، وقد وضع استراتيجية توظيف تهدف إلى استقطاب المزيد من الخريجين الإماراتيين وتطوير مواهبهم وإمكاناتهم. وإننا على ثقة أنه من خلال مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف «رؤية» سنلتقي بالكثير من الخريجين الإماراتيين المهتمين ببناء مستقبل مهني ناجح في القطاع المصرفي.

وقالت هند العطار، رئيس إدارة الثروات البشرية في البنك العربي المتحد: توطين الوظائف هو أولوية قصوى لدى البنك العربي المتحد، وتدعم مشاركتنا في فعاليات مثل معرض الإمارات للوظائف استراتيجية البنك المتمثلة في استقطاب المواهب الإماراتية الشابة والاستفادة من مهاراتهم لتطوير قدراتهم وتأهيلهم لتولي مناصب قيادية في البنك والمساهمة في نمو اقتصاد دولة الإمارات. ويسعدنا أن نشارك في معرض الإمارات للوظائف، إذ توفر مثل هذه المنصات فرصة رائعة للالتقاء بالكوادر الإماراتية الشابة واستقطابها.

وكجزء من استراتيجية التوطين، يولي البنك العربي المتحد اهتماماً خاصاً بتوظيف وتدريب وتطوير الخريجين الإماراتيين من خلال برنامج «طموح»، وهو برنامج مخصص للخريجين الجدد من المواطنين ويهدف إلى دعم المواهب الوطنية الشابة والارتقاء بهم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم. يوفر البرنامج ورش عمل ودورات تدريبية وفرص التدريب أثناء العمل، إضافة إلى التطوير التقني، وصقل القدرات القيادية، كما يوفر فرص التعيين في مجال الأعمال التي تم التدرب عليها عند إكمال البرنامج.