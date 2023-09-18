محمد بن زايد: سلطان النيادي نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب

محمد بن زايد: سلطان النيادي نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب
التاريخ
9/18/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن رائد الفضاء سلطان النيادي نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب.
وقال
سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شاركت وأخي محمد بن راشد، شعب الإمارات في الاحتفاء بعودة ابننا رائد الفضاء سلطان النيادي».
وأضاف سموه: «فرحة وطن يفخر بأبناء رفعوا اسمه إلى عنان السماء. سلطان نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب، ورمز لطموح وطن لا تحده حدود، وبإذن الله بأمثاله من شبابنا ستظل رايتنا عالية وإنجازاتنا متواصلة».
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