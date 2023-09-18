محمد بن زايد: سلطان النيادي نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن رائد الفضاء سلطان النيادي نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب.

وقال

سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شاركت وأخي محمد بن راشد، شعب الإمارات في الاحتفاء بعودة ابننا رائد الفضاء سلطان النيادي».

وأضاف سموه: «فرحة وطن يفخر بأبناء رفعوا اسمه إلى عنان السماء. سلطان نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب، ورمز لطموح وطن لا تحده حدود، وبإذن الله بأمثاله من شبابنا ستظل رايتنا عالية وإنجازاتنا متواصلة».