محمد بن راشد: وصول سلطان النيادي محطة رئيسية في مسيرة تطور الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن وصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي محطة رئيسية في مسيرة تطور الإمارات.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «استقبلت رفقة أخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عائداً لأرض الوطن بعد رحلة استمرت 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في الفضاء».

وأضاف سموه: «وصول سلطان النيادي يمثل محطة رئيسية في مسيرة التطور العلمي لدولة الإمارات، ويمثل أيضاً نقطة مضيئة في رحلة الإمارات في الاستثمار في الإنسان التي بدأها المؤسسون ونكملها اليوم».

وتابع سموه: «مستمرون بإذن الله في إرسال المزيد من رواد الفضاء من شبابنا وشاباتنا، ومستمرون في إطلاق المزيد من المشاريع العلمية والبحثية والاستكشافية في الفضاء وفي الأرض، ومستمرون بإذن الله في الاستثمار في الإنسان، وفي الإيمان والثقة والتمكين لأبنائنا وبناتنا».