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مكتوم بن محمد: تجربة سلطان النيادي أثبتت كفاءة شباب الإمارات

9/18/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن تجربة سلطان النيادي أثبتت كفاءة شباب الإمارات.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه في «إكس»: «نهنئ أصحاب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحكّام وشعب الإمارات بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن».

وأضاف سموه: «تجربة سلطان النيادي أثبتت كفاءة شباب الإمارات والإمكانيات والقدرات التي يتمتعون بها، نريد شباباً مثل سلطان في كلّ مجال في التكنولوجيا وقطاع الأعمال والثقافة والرياضة والفضاء، نريد الوصول إلى قممٍ جديدة في الريادة بمواهب شبابنا وطموحاتهم».

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