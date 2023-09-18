مكتوم بن محمد: تجربة سلطان النيادي أثبتت كفاءة شباب الإمارات

مكتوم بن محمد: تجربة سلطان النيادي أثبتت كفاءة شباب الإمارات
التاريخ
9/18/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن تجربة سلطان النيادي أثبتت كفاءة شباب الإمارات.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه في «إكس»: «نهنئ أصحاب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحكّام وشعب الإمارات بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن».
وأضاف سموه: «تجربة سلطان النيادي أثبتت كفاءة شباب الإمارات والإمكانيات والقدرات التي يتمتعون بها، نريد شباباً مثل سلطان في كلّ مجال في التكنولوجيا وقطاع الأعمال والثقافة والرياضة والفضاء، نريد الوصول إلى قممٍ جديدة في الريادة بمواهب شبابنا وطموحاتهم».
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