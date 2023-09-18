الأمم المتحدة تحذر من أزمة مدمرة ثانية في ليبيا

حذرت الأمم المتحدة من وقوع أزمة مدمرة ثانية في ليبيا بسبب تفشي الأمراض من جراء الفيضانات.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، أن تفشي الأمراض شمال شرقي البلاد، حيث أودت الفيضانات بحياة أكثر من 11 ألف شخص، يمكن أن يخلق أزمة مدمرة ثانية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، إنها تشعر بقلق خاص بشأن تلوث المياه ونقص الصرف الصحي بعد انهيار سدين خلال عاصفة البحر المتوسط دانييل، ما أدى إلى تدفق جدار من المياه عبر مدينة درنة الشرقية في 11 سبتمبر أيلول.

وكانت السلطات الليبية قد أبلغت عن انتشار الإسهال بين أكثر من 100 شخص كانوا يشربون المياه الملوثة.

وكشف الهلال الأحمر في البلاد أن نحو 11300 من سكان المدينة قُتلوا وفُقد عشرة آلاف آخرين، ويُفترض أنهم ماتوا.

وذكرت البعثة أن هناك تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة في البلاد تستجيب للكارثة وتعمل على منع انتشار الأمراض التي يمكن أن تسبب أزمة مدمرة ثانية في المنطقة.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية أرسلت 28 طناً من الإمدادات الطبية إلى الدولة المنكوبة.

وقال حيدر السائح، رئيس المركز الليبي لمكافحة الأمراض، في تصريحات متلفزة السبت، إن 150 شخصاً على الأقل أصيبوا بالإسهال بعد شرب المياه الملوثة في درنة.