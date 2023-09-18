حمدان بن محمد: استقبال سلطان النيادي يعكس روح الفخر بالمهمة التاريخية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن استقبال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يعكس روح الفخر بالمهمة التاريخية.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «نبارك لشعب الإمارات عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن بعد إنجازه لأطول مهمة فضائية عربية».

وأضاف سموه: «قيادة الإمارات تحتفي بكل إنجاز وطني، وهذا الاستقبال الحافل لسلطان يعكس روح الفخر المتجسدة في كل إماراتي وعربي بنجاح هذه المهمة التاريخية».

وتابع سموه: «بطموح زايد نتطلع لكتابة إنجاز جديد ورفع علمنا خفاقاً في الفضاء وبين النجوم».