حمدان بن محمد: استقبال سلطان النيادي يعكس روح الفخر بالمهمة التاريخية
التاريخ
9/18/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن استقبال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يعكس روح الفخر بالمهمة التاريخية.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «نبارك لشعب الإمارات عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن بعد إنجازه لأطول مهمة فضائية عربية».
وأضاف سموه: «قيادة الإمارات تحتفي بكل إنجاز وطني، وهذا الاستقبال الحافل لسلطان يعكس روح الفخر المتجسدة في كل إماراتي وعربي بنجاح هذه المهمة التاريخية».
وتابع سموه: «بطموح زايد نتطلع لكتابة إنجاز جديد ورفع علمنا خفاقاً في الفضاء وبين النجوم».
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