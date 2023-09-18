مصر تعلن استشهاد وإصابة 9 عسكريين بحادث

أعلنت القوات المسلحة المصرية استشهاد وإصابة 9 عسكريين بحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، العقيــد غريب عبد الحافظ غريب، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أنه «في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة، وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ».

وأكد غريب أن الحادث أسفر عن «استشهاد وإصابة عدد (9) من الضباط والدرجات الأخرى»، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأعرب المتحدث الرسمي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.