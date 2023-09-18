مصر تعلن استشهاد وإصابة 9 عسكريين بحادث

مصر تعلن استشهاد وإصابة 9 عسكريين بحادث
التاريخ
9/18/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت القوات المسلحة المصرية استشهاد وإصابة 9 عسكريين بحادث.
وأوضح المتحدث الرسمي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، العقيــد غريب عبد الحافظ غريب، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أنه «في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة، وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ».
وأكد غريب أن الحادث أسفر عن «استشهاد وإصابة عدد (9) من الضباط والدرجات الأخرى»، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأعرب المتحدث الرسمي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
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