حوض المغسلة أقذر من المرحاض !

وهذه الأماكن هي مصفاة حوض المطبخ، وسطح المطبخ (كونترتوب)، ومقعد المرحاض، ومقبض صنبور حوض الحمام، ومدخل الباب الرئيسي للمنزل، غير أن المفاجأة كانت بعدما تبين أن مقعد المرحاض هو «أكثر الأماكن نظافة»، مقارنة بالمطبخ الذي انتشرت فيه الجراثيم بشدة.

وتنصح مؤسسة الصحة العامة الأمريكية، باستخدام محلول مبيض لغسل حوض المطبخ والمصفاة مرة واحدة على الأقل شهرياً، وتغيير إسفنجة المطبخ بانتظام.