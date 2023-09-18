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حوض المغسلة أقذر من المرحاض !

9/18/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - جمع خبير سلامة الغذاء في جامعة كليمسون الأمريكية، بول داوسون، بالتعاون مع شبكة «سي إن إن»، عينات من 5 منازل مختلفة، تم عزلها في المعمل، لمعرفة أكثر الأماكن التي تنتشر فيها الجراثيم.

وهذه الأماكن هي مصفاة حوض المطبخ، وسطح المطبخ (كونترتوب)، ومقعد المرحاض، ومقبض صنبور حوض الحمام، ومدخل الباب الرئيسي للمنزل، غير أن المفاجأة كانت بعدما تبين أن مقعد المرحاض هو «أكثر الأماكن نظافة»، مقارنة بالمطبخ الذي انتشرت فيه الجراثيم بشدة.

وتنصح مؤسسة الصحة العامة الأمريكية، باستخدام محلول مبيض لغسل حوض المطبخ والمصفاة مرة واحدة على الأقل شهرياً، وتغيير إسفنجة المطبخ بانتظام.

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