حوض المغسلة أقذر من المرحاض !

حوض المغسلة أقذر من المرحاض !
التاريخ
9/18/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - جمع خبير سلامة الغذاء في جامعة كليمسون الأمريكية، بول داوسون، بالتعاون مع شبكة «سي إن إن»، عينات من 5 منازل مختلفة، تم عزلها في المعمل، لمعرفة أكثر الأماكن التي تنتشر فيها الجراثيم.
وهذه الأماكن هي مصفاة حوض المطبخ، وسطح المطبخ (كونترتوب)، ومقعد المرحاض، ومقبض صنبور حوض الحمام، ومدخل الباب الرئيسي للمنزل، غير أن المفاجأة كانت بعدما تبين أن مقعد المرحاض هو «أكثر الأماكن نظافة»، مقارنة بالمطبخ الذي انتشرت فيه الجراثيم بشدة.
وتنصح مؤسسة الصحة العامة الأمريكية، باستخدام محلول مبيض لغسل حوض المطبخ والمصفاة مرة واحدة على الأقل شهرياً، وتغيير إسفنجة المطبخ بانتظام.
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