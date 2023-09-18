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السائح الكويتي يروي تفاصيل الاعتداء عليه بتركيا

9/18/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - روى السائح الكويتي، محمد الرزيق، تفاصيل صادمة حول الاعتداء الذي تعرض له في مدينة طرابزون التركية، والذي أثار جدلاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي وغضباً في الشارع الكويتي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة.

وفي مكالمة هاتفية مع قناة "أي تي في كويت"، كشف الرزيق تفاصيل الحادث المروع الذي تعرض له، وقال: "قررت أنا وعائلتي المكونة من 8 أشخاص السفر إلى شمال تركيا لقضاء عطلة سياحية، وخلال زيارتي لمحل حلويات في ميدان طرابزون، طلبت فنجانًا من الشاي وبعض الحلويات التركية".

وبدأ الخلاف داخل المحل عندما طلب أطفال السائح الكويتي وجبة "شاورما" من محل مجاور، وفي هذا السياق، قال النادل الكويتي للعائلة: "منعوا الأكل هنا".

وفي رد فعله على هذا الرفض، قال الرزيق بغضب للنادل: "أنت عربي مثلنا ونحن عائلة، لا يجوز لك هذا وأولادي هم هنا." لكن النادل رد بشكل جارح، مطالبًا إياه بترك الطاولة ودفع الحساب.

وأكد الرزيق أنه رد على النادل بالقول: "لم أشرب الشاي ولم آكل الحلوى." ومع ذلك، أصر النادل على دفع الحساب.

وحاول الرزيق الحصول على المساعدة من شرطي تركي كان قريبًا من المكان، لكن الشرطي رفض حتى الرد على التحية وكان مشغولًا بأمور أخرى.

ويشير رزيق أنه في تلك اللحظة، هاجمه مجموعة من المواطنين الترك، وشنوا هجومًا عليه وألحقوا به أذى جسديًا، وذلك أمام أعين رجال الشرطة الذين لم يتدخلوا لوقف الاعتداء.

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