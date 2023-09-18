السائح الكويتي يروي تفاصيل الاعتداء عليه بتركيا

السائح الكويتي يروي تفاصيل الاعتداء عليه بتركيا
التاريخ
9/18/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - روى السائح الكويتي، محمد الرزيق، تفاصيل صادمة حول الاعتداء الذي تعرض له في مدينة طرابزون التركية، والذي أثار جدلاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي وغضباً في الشارع الكويتي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة.
وفي مكالمة هاتفية مع قناة "أي تي في كويت"، كشف الرزيق تفاصيل الحادث المروع الذي تعرض له، وقال: "قررت أنا وعائلتي المكونة من 8 أشخاص السفر إلى شمال تركيا لقضاء عطلة سياحية، وخلال زيارتي لمحل حلويات في ميدان طرابزون، طلبت فنجانًا من الشاي وبعض الحلويات التركية".
وبدأ الخلاف داخل المحل عندما طلب أطفال السائح الكويتي وجبة "شاورما" من محل مجاور، وفي هذا السياق، قال النادل الكويتي للعائلة: "منعوا الأكل هنا".
وفي رد فعله على هذا الرفض، قال الرزيق بغضب للنادل: "أنت عربي مثلنا ونحن عائلة، لا يجوز لك هذا وأولادي هم هنا." لكن النادل رد بشكل جارح، مطالبًا إياه بترك الطاولة ودفع الحساب.
وأكد الرزيق أنه رد على النادل بالقول: "لم أشرب الشاي ولم آكل الحلوى." ومع ذلك، أصر النادل على دفع الحساب.
وحاول الرزيق الحصول على المساعدة من شرطي تركي كان قريبًا من المكان، لكن الشرطي رفض حتى الرد على التحية وكان مشغولًا بأمور أخرى.
ويشير رزيق أنه في تلك اللحظة، هاجمه مجموعة من المواطنين الترك، وشنوا هجومًا عليه وألحقوا به أذى جسديًا، وذلك أمام أعين رجال الشرطة الذين لم يتدخلوا لوقف الاعتداء.
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