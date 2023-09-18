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وزير الخارجية اطمأن على المعتدى عليه في طرابزون نرفض رفضا تاما المساس بمواطنينا

9/18/2023 2:37:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • سالم العبدالله بحث مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي حيثيات حكم المحكمة الاتحادية حول الملاحة البحرية في خور عبدالله


أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا مع المواطن الكويتي الذي تم الاعتداء عليه في مدينة طرابزون التركية وذلك للاطمئنان عليه والوقوف على حالته الصحية والرعاية الطبية التي يتلقاها في المستشفى. وقالت الخارجية، في بيان لها، إن الوزير أكد أن السلطات المحلية التركية تتخذ حاليا الإجراءات اللازمة بحق المعتدي وإن سفارتنا لدى الجمهورية التركية مستمرة في متابعة تلك الإجراءات وإن الفاعل رهين حجز السلطات الأمنية التركية.
وأكد أن مثل هذه الأفعال العدائية التي يتعرض لها السائحون والمصطافون المسالمون مستنكرة ومرفوضة، وأن الكويت ترفض رفضا تاما المساس بمواطنيها أو التعرض لهم بهذا الشكل.
من جانب آخر، بحث وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة. وقالت «الخارجية» في بيان لها ان اللقاء تناول عددا من المواضيع الرامية إلى تعزيز أواصر العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة «وخاصة ما يتعلق بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة».
كما تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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