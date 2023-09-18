الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يؤكدان اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يؤكدان اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات
التاريخ
9/18/2023 2:31:24 PM
(MENAFN- Youm7) التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.
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